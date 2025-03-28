柯文哲血尿疑腎損傷 聲請具保停押

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，柯羈押禁見，押期到四月一日止，柯日前出庭辯護人表示柯半夜血尿，唯恐長期在監不明病灶影響健康，律師團昨天下午向合議庭遞狀，以人權因素聲請柯具保停止羈押禁見。

柯文哲妻子陳佩琪昨天與民眾黨召開記者會，提出緊急就醫相關需求，建議有關機關可協助柯就醫；陳佩琪說丈夫可能有急性腎損傷，台北看守所醫療設備有限，委請律師申請緊急就醫。台大醫院退休內科教授謝炎堯說，他身為柯文哲老師，願意承擔醫療小組召集人。

據了解，柯文哲除有血尿情形，也有嘔吐現象，原因待查；柯在台北看守所羈押禁見長達七個月期間內，不願意特別使用「封口」罐裝飲料，喝水要與獄友同等待遇，不想讓外界誤會「黨主席」、「台北市長」享受特權。

謝炎堯分析，柯文哲腰痠背痛狀況加劇，偶爾會放射到左側鼠蹊部，同時還有心臟病、心律不整病史，可能有左側腎結石、左側腎癌、主動脈剝離阻塞左側腎動脈出口、左側腎動脈栓塞或血栓形成、腎靜脈阻塞等疾病，「萬一柯文哲死在監獄裡面，沒有一個人敢負責任」。

謝炎堯說，柯文哲病況仍不清楚，目前需要有能力做鑑別診斷的醫師、施行高品質核磁共振血管攝影的醫院，「我不方便說誰來做、到哪裡去做，不過我是他的老師義不容辭，我願意擔任召集人照顧柯文哲」。

受命法官許芳瑜本月廿日押解柯文哲出庭召開準備程序兼羈押調查，律師蕭奕弘表示，當天上午律見時柯正在看診，還說柯凌晨驚醒發現自己有血尿，如果柯繼續待在看守所環境中，將更嚴重影響健康，盼能獲得交保，以拚清白。

柯文哲律師日前向台北看守所主張申請柯驗血報告，如血中確有發現其他病症可能，會要求戒護外出深度檢驗；昨天律師團評估認為，柯短期內獲釋或交保可能性低，決定依刑事訴訟法相關規定向法院合議庭遞狀聲請具保停押。

台北看守所回應，當初柯外出就醫，經醫院評估讓他返回北所，恢復狀況良好，已未見上述症狀。