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怕被統戰而擴大管制…學者憂 兩岸學術交流更限縮

聯合報／ 記者葉冠妤張博瑞／台北報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部將召開管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術研商會議，有學者認為，若為了防範陸生盜取台灣的技術強項，限縮特定科系情有可原；若是怕被統戰而擴大管制，將使學校對現有交流趨於保守，將使兩岸學術交流更限縮。

一名不具名的教授表示，掌握半導體、軍用技術的科系、或接受政府補助的相關研究，其實都有重點學校，且通常都是國立大學，若全面性限制所有相關科系的學校，恐怕有些學校會遭受魚池之殃。

陽明交大教務長陳永昇則解釋，機密技術的專業對口科系向來都不得對陸生招生，除了學校會自行提報相關科系給教育部外，負責陸生招生的陸聯會也會把關，像是陽明交大某些半導體科系就不會對陸生招生。

陳永昇說，修課、旁聽，都有陸生修課的相關規範，開課教師要視課程內容，評估是否涉及被管制的機密技術，並對修課學生的背景有敏感度。

靜宜大學董事會監察人陳振貴則說，陸生包括交換生、研修生、學位生，但現在大學裡面只剩下交換生，研修生跟學位生都已經不再開放，陸生只會愈來愈少，影響有限。

陳振貴認為，教育是政治的延伸，應避免中國大陸派職業學生滲透的情況，尤其現在兩岸情勢敏感，基於國安考量本來就該防範；不過他也坦言，台灣學校環境高度自由，很難限制陸生旁聽，若發現涉及國安的課程有旁聽的陸生，會以軟性方式勸離。

科系 陸生 陽明交大

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