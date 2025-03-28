綠黨團封鎖議場 藍稱強力排除是選項

立法院會廿五日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團認為當天會議違法，昨晚開始在議場前排班，也發出朝野協商要求立法院長韓國瑜給交代，更預告今院會確認議事錄環節，將有激烈攻防。國民黨團總召傅崐萁表示，屆時強力排除是選項之一，衝突一觸即發。

民進黨立院黨團接連兩天來到立法院長韓國瑜辦公室，針對廿五日立法院院會爭議理論。雙方昨在院長室門口碰頭，韓國瑜收下要求朝野協商函文，連說好幾次「好、好、好」，隨即以外賓將來訪為由，回到辦公室內。

民進黨團總召柯建銘表示，立法院已經赤化，所有議事人員沆瀣一氣，全部都在賣台。柯說，韓國瑜沒有頭髮，但上面還有老天在看著，可以如此無法無天嗎？

傅崐萁表示，如何應對今天院會會審慎評估，強力排除是選項之一，要視民進黨強度而定。如韓國瑜召開朝野協商，也將應其之邀。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民進黨已杯葛兩天院會，今還將持續，作亂無下限，根本是故意亂台灣、亂立法院。