關鍵核心技術 將管制陸生修讀

行政院長卓榮泰昨天在行政院會表示，教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，請相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控與有效確保國家安全。

卓榮泰在會中要求國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等掌握國防科技、攸關台灣產業競爭力關鍵核心技術的部會，要確實提報。

對此，教育部高教司長廖高賢解釋，陸生來台本就不能就讀與機密技術有關的相關系所，去年國科會又增加了十項關鍵技術，今年才會再召開會議，由各部會盤點其主管核心技術後，再提報給教育部，並提出可能觸及核心技術的相關校系，教育部會在後續核定名額時進行管制。

教育部提到，行政院自二○二三年起，依國家核心關鍵技術認定辦法第六條規定，每年公告「國家核心關鍵技術項目及其主政機關」，當年度公告廿二項，去年再增十項，一共為卅二項，其中包含國防相關科技及各部會攸關台灣產業競爭力等關鍵技術。

管制項目涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域。

教育部表示，去年底新增的十個項目的範圍則涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域，像是量子位元設計與製程技術、低溫半導體晶片電路設計與製程，及人工智慧運算之高效能晶片設計技術。

根據陸委會資料，一一三學年度全台僅剩三八五○二位陸生，新生更是只有一二八人。在不到四千人的陸生中，有二二九六位是短期研修生，一五五六位是學位生。