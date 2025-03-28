防衛韌性演練／前進外科小組設備 民間醫護模擬操作

總統府全社會防衛韌性委員會昨在台南進行首次實地演練，國軍購置的「前進外科小組」裝備首度亮相，在軍方沒有參與演練情況下，由民間醫護人員操作，模擬既有醫療量能失效時，在「擴充急救醫療場所」進行救治傷患，據了解，未來內政部與衛福部也可能編列預算採購。

賴清德總統昨前視察演練中的擴充急救醫療場所，據了解，此區用於既有醫療量能失效時模擬臨時架設，未來若遇醫療院所無法應對大量傷患，可比照此模式啟動臨時處所。「前進外科小組」也首次展示軍醫局裝備，雖軍方未直接參演，但這項新引進裝備借用於此次演練，現場建置一組裝備共三頂帳篷，知情人士表示，未來內政部與衛福部也可能編列預算採購。

這項裝備主要針對災區醫療資源不足情況設計，可模擬野戰手術車廂，具備手術台與完整編制（每組十人），能在固定建築、地下室或偏遠地區運作，目前軍醫局已建置廿四組。

昨天演練中，「擴充急救醫療場所」包括初步檢傷與後送流程，將於急診檢傷區針對傷患進行中、重傷檢傷分類，並實際啟動救護車後送程序，現場甚至設置大體存放區，盡可能逼近真實流程。

國安會副秘書長劉得金表示，在新聞報導上曾看到，俄烏戰爭當中，有就地掩埋大量屍體的鏡頭，「在台灣我們絕不允許發生同樣的情境」；然而大體的存放、發還等，還有很多細節仍待探討。