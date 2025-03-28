聽新聞
0:00 / 0:00

防衛韌性演練／前進外科小組設備 民間醫護模擬操作

聯合報／ 記者周佑政／台南報導
全社會防衛韌性委員會昨天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，現場進行急診檢傷區，將不同程度受傷傷患送往不同分區。記者陳正興／攝影
全社會防衛韌性委員會昨天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，現場進行急診檢傷區，將不同程度受傷傷患送往不同分區。記者陳正興／攝影

總統府全社會防衛韌性委員會昨在台南進行首次實地演練，國軍購置的「前進外科小組」裝備首度亮相，在軍方沒有參與演練情況下，由民間醫護人員操作，模擬既有醫療量能失效時，在「擴充急救醫療場所」進行救治傷患，據了解，未來內政部衛福部也可能編列預算採購。

賴清德總統昨前視察演練中的擴充急救醫療場所，據了解，此區用於既有醫療量能失效時模擬臨時架設，未來若遇醫療院所無法應對大量傷患，可比照此模式啟動臨時處所。「前進外科小組」也首次展示軍醫局裝備，雖軍方未直接參演，但這項新引進裝備借用於此次演練，現場建置一組裝備共三頂帳篷，知情人士表示，未來內政部與衛福部也可能編列預算採購。

這項裝備主要針對災區醫療資源不足情況設計，可模擬野戰手術車廂，具備手術台與完整編制（每組十人），能在固定建築、地下室或偏遠地區運作，目前軍醫局已建置廿四組。

昨天演練中，「擴充急救醫療場所」包括初步檢傷與後送流程，將於急診檢傷區針對傷患進行中、重傷檢傷分類，並實際啟動救護車後送程序，現場甚至設置大體存放區，盡可能逼近真實流程。

國安會副秘書長劉得金表示，在新聞報導上曾看到，俄烏戰爭當中，有就地掩埋大量屍體的鏡頭，「在台灣我們絕不允許發生同樣的情境」；然而大體的存放、發還等，還有很多細節仍待探討。

內政部 手術 衛福部

延伸閱讀

內政部：全台368鄉鎮區公所 設置地區防災協作中心

國安會：防衛韌性實地演練具3個第一、3大特色

簽合作備忘錄 海南准香港醫護、社工等45項執業資格

助台東馬偕留醫護 陳瑩協調縣府釋地建宿舍

相關新聞

全社會防衛韌性演練 總統：實力促和平

總統府全社會防衛韌性委員會昨在台南首度實地演練，賴清德總統、副總統蕭美琴兵分三路視察，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言等...

新聞眼／兵凶戰危時 韌性不只救災

賴清德總統推動「全社會防衛韌性」，除了因應天災地變與國際情勢，背後更重要的是「美國因素」，美方高度期待台灣展現自我防衛決...

關鍵核心技術 將管制陸生修讀

行政院長卓榮泰昨天在行政院會表示，教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，請相關部會盤點...

防衛韌性演練／前進外科小組設備 民間醫護模擬操作

總統府全社會防衛韌性委員會昨在台南進行首次實地演練，國軍購置的「前進外科小組」裝備首度亮相，在軍方沒有參與演練情況下，由...

13國代表觀摩防衛演練 林飛帆：國際社會無比關注台灣安全

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南首度實地演練，這次演練有包括美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言等十三國代表在現場觀摩...

被控想洩戰時糧站地圖 翁曉玲：蔡英文公開視察也是？

國民黨立委翁曉玲被指藉質詢時，索求「戰時糧食配送站地圖」。翁今晚批，民進黨立委王定宇、邱議瑩、 賴瑞隆程度差，又不用功，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。