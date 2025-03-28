新聞眼／兵凶戰危時 韌性不只救災

賴清德總統推動「全社會防衛韌性」，除了因應天災地變與國際情勢，背後更重要的是「美國因素」，美方高度期待台灣展現自我防衛決心，我方則藉成立防衛韌性委員會、提升軍費等盼「自助人助」；友盟幫助台灣固然重要，然而台海和平與安全的關鍵之鑰，掌握在賴政府手中。

二○二二年前總統蔡英文執政期間成立「全民防衛動員署」，開始落實全民防衛政策。賴總統就任後，將全民防衛韌性位階提升至總統府層級，更與美方期待台灣社會防衛韌性的建構有密切關連。

昨天全社會防衛韌性委員會首度進行實地演練，邀請包括ＡＩＴ處長谷立言在內的十三國代表現場觀摩，其中還包括以推動全社會防衛韌性聞名的芬蘭、以色列等代表，賴政府藉由實地演練，向國際友盟展現我國防衛韌性與決心的用意不言可喻。

不論賴總統或副總統蕭美琴視察演練時，谷立言不是站在「Ｃ位」就是緊跟其後，這樣的場景絕非偶然；畢竟美國總統川普就任後，對於美中台乃至國際關係的戰略模糊，引發台灣社會甚至歐洲各國疑慮，谷立言昨天的「動作」一方面度是要展現美國挺台，另方面也是要消除「疑美」耳語。

全社會防衛韌性涵蓋面向多元，對台灣而言，提升防衛韌性的主要目的為因應中共威脅。然而，賴政府執政以來，原本就處於低谷的兩岸互動，近期又因為賴總統定義中國為境外敵對勢力、推出「賴十七條」、陸配「亞亞」事件以及大陸國台辦設立「台獨打手」舉報專欄等，讓兩岸關係更趨緊張。

隨著兩岸敵意螺旋直線上升，賴政府透過全社會防衛韌性政策、提高軍事預算等，希望獲取美方關愛眼神。

只不過，若台海陷入兵凶戰危，除了救災與避災，糧食安全、能源供應都將是全面性陷入窘境；如何維持人民基本生活，須有更萬全的準備，更重要的是，賴總統作為國家領導人，必須設法避免讓兩岸走向最壞的一步。