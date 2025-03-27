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13國使節觀摩防衛韌性演練 谷立言貼文讚台灣人的決心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府全社會防衛韌性委員會在台南進行實地演練，AIT台北處長谷立言（圖左三）陪同賴清德總統視察演練科目。圖／AIT臉書粉專
總統府全社會防衛韌性委員會在台南進行實地演練，AIT台北處長谷立言（圖左三）陪同賴清德總統視察演練科目。圖／AIT臉書粉專

總統府全社會防衛韌性委員會今天南下台南召開第三次會議，並在當地進行實地演習，邀請駐台使節觀摩。AIT駐台北處長谷立言也陪同賴總統、副總統蕭美琴視察各項演練。他並在AIT臉書粉專貼文讚揚台灣人民面對未來挑戰的決心與力量。

全社會防衛韌性委員會今天召開第三次委員會議，並且在台南進行實地演練，情境想定包含地震、海嘯、關鍵基礎設施爆炸等。賴總統及蕭美琴副總統分別視察各項演練，同時邀請各國駐台機構派員隨同觀摩。谷立言身穿有「處長 谷立言」字樣的藍黃相間識別背心，陪同賴總統視察擴充急救醫療的演練實況。

稍早他也陪同蕭美琴副總統與委員會委員國防院董事長霍守業等人，前往南寧高中視察南區應變中心開設、避難收容處所（含急救站）、防災協作中心開設、物資盤整暨調度運作、社會溝通及資訊傳遞等。

谷立言晚間貼文表示：「今天，我與賴清德總統與蕭美琴副總統一同在台南觀摩『全社會防衛韌性委員會實地演練：大規模疏散撤離及避難收容處所』活動。台灣的社區成員、第一線應變人員、市府官員以及中央政府團結一心，展現台灣人民面對未來挑戰的決心與力量，實在令人欽佩。加油！」

除了谷立言外，日本、芬蘭、印度、新加坡等13國使節也出席觀摩。

總統府全社會防衛韌性委員會在台南進行實地演練，AIT台北處長谷立言（圖左）陪同賴清德總統視察演練科目。圖／AIT臉書粉專
總統府全社會防衛韌性委員會在台南進行實地演練，AIT台北處長谷立言（圖左）陪同賴清德總統視察演練科目。圖／AIT臉書粉專

台南 演習 蕭美琴 谷立言 賴清德

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