內政部：全台368鄉鎮區公所 設置地區防災協作中心

全社會防衛韌性委員會今天在台南舉行首次實地演練，內政部長劉世芳說，總統賴清德指示，全台368個鄉鎮區公所，都會轉換設置成地區防災協作中心，未來包括防災、重大災變演習，里長也可以出來幫忙，擴大參與、向下扎根。

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南市進行首次實地演練，演練結束後，隨即召開全社會防衛韌性委員會第3次會議。

劉世芳今天晚間在委員會會後記者會提到，今天的實地演練側重在驗證，包括，實景、實地與實際，且「沒有國軍」；以往很多演習都會有國軍官兵擔任現場主力或後勤，但這次的狀況是沒有國軍。

她說，全社會防衛韌性是全政府，也就是中央政府與地方政府與各部會，賴總統特別指示，全台灣368個鄉鎮區公所，都會轉換成地區防災協作中心，甚至希望未來包括防災、重大災變的演習項目，里長也可以出來幫忙；總統希望內政部與各縣市地方政府一起合作，擴大參與、向下扎根。

劉世芳指出，未來要再改進與媒體的溝通聯繫，包括傳統媒體、自媒體，隨時把各種不同演練、災情狀況，跟媒體做第一手溝通，減少社會大眾因為媒體訊息差異，而產生的恐慌。

劉世芳表示，今天的台南演練，除了義警、義消、替代役之外，甚至動員了退休醫護人員，這一點獲得在場委員、總統、幾位副召集人的讚許，未來跨領域演習都希望能帶起全民關注全社會防衛，這是委員會最重要的目標。

針對媒體詢問演習現場是透過Line聯絡，倘若通訊或網路發生問題如何應變。台南市長黃偉哲說明，若通訊真的不行，基地台不通、Line不通，現場有建置低軌衛星接收器，未來各地方政府也都會普遍建置；低軌衛星接收器可提供Wifi或網路通訊，如果低軌衛星也不行，最簡單、最原始就是白板與無線電的通訊器材。

國安會副秘書長劉得金表示，今天是假定仍然有網路的演習，但委員有建議，台灣是科技強國，要運用演習來激發科技創意，且要再加強對外戰略溝通，以後會因應不同狀況，不間斷、隨時、視情況增加對外溝通，而溝通對象包括人民、非政府組織與國際；至於於沒有Line的極端狀況，往後演習也會逐步往這方面設計。