多國觀摩防衛韌性演練 林飛帆：駐台使節團最關注「這1點」

總統府全社會防衛韌性委員會今天首次實地演練，13國派員觀摩。國安會副秘書長林飛帆說，這麼多國家出席，代表世界各國都很關注台灣安全，而駐台使節團最關注的是台灣有沒有足夠的自我準備來面對複合式災害。

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練。總統府表示，包括美國在台協會（AIT）處長谷立言等，以及芬蘭、以色列等國際中著名全社會防衛韌性國家等13個理念相近國家派員出席。

林飛帆晚間在全社會防衛韌性委員會議後記者會，被問到為何邀請這麼多駐台使節觀摩時表示，有這麼多國家願意出席，代表世界各國都很關注台灣的安全，而今天駐台使節團與代表團最關注的是，台灣有沒有足夠的自我準備來面對複合式災害。

林飛帆說，從總統賴清德上任後提出全社會防衛韌性概念，以及在總統府成立委員會，各國駐台代表團都相當關注，他們也都有保持密切溝通。

林飛帆說，世界各國也在準備強化全社會防衛韌性，包括歐盟提出新報告，希望會員國增強全民準備，例如北歐長年都有不斷進行防空避難、大規模災害、天災地變等演練，法國上週也宣布預計今年夏天發放生存手冊給國民，台灣不是唯一面對天災地變、極端氣候、疫病、區域地緣政治風險的國家，很多國家都有相當意識。

林飛帆表示，未來台灣會持續與各國代表，包括與全社會防衛韌性較先進的國家交流意見，有非常多國家自己進行準備、演練，台灣應大規模學習國際經驗，透過駐台使節團觀摩，可以比較經驗與交換意見，增強在韌性相關的準備工作。

出席記者會的台南市長黃偉哲表示，美國國防部前官員薛瑞福（Randall Schriver）針對台灣被點名必須持續增加軍費時說，台灣在民防等方面投入大量資源，這些支出並未計入國防預算；可見各國關心台灣除了國防力量外，也關注民間要如何因應戰爭或大規模天災，因此透過義警、義消、志工、宗教團體、里長等動員狀況，讓國際人士了解。