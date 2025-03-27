影／賴清德裁示「錯中學」 逐步達到全社會防衛韌性

全社會防衛韌性委員會第三次委員會議下午在台南市政府舉行，賴清德總統在會後裁示表示，韌性只能夠靠演習，還要不斷地演習，從錯誤中學習，才有可能逐步達到全社會防衛韌性。並提出幾點包括第一、各級政府要積極辦理實地演練、落實驗證、持續精進。並希望內政部與台南市政府，將辦理這次演習的經驗與寶貴意見，積極與其他政府機關分享。唯有從做中學，更不要怕從錯中學！唯有務實執行演習，才能了解計畫的不足，並且找出修正的方案，來打造更具韌性的國家，是眾人重要的使命。

第二、各級政府要積極強化基層組織能力、運用基層組織活力，來應對各項災害。當災害發生時，第一時間的應變最為關鍵，因此，政府的工作，應該是協助基層民眾，掌握防災、救災的各項能力。在制定防救災計畫時，也要擴大民間參與，才能建立完整的應變架構。第三、全社會的防衛韌性，需要突破當前的認知架構，透過教育和公民參與，來增強整體意識與能力。

持續強化溝通能量，是提升社會韌性和國家整體戰略的關鍵，政府與民眾建立良好溝通，是社會秩序維護重要的一環。政府各部門，一定要持續透過與各界專家學者交流，建立政府各部會戰略溝通量能，並將「全社會防衛韌性」的提升，作為社會溝通的關鍵議題。

賴清德總統也指出，要針對不同受眾進行精準溝通，提高訊息的覆蓋率與影響力，避免誤解與謠言的產生，來維護社會安定。落實在基層、扎根在鄰里，是賴清德對於全社會防衛韌性的期待。今天的演練跨出的一小步，接下來，要在結合了以往「萬安演習」與「民安演習」的「城鎮韌性」演習中，驗證更多全社會防衛韌性的準備工作。