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柯文哲傳血尿…陳佩琪喊「等你回來」 再揭開庭血淚21字

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲太太陳佩琪舉行記者會，針對柯文哲在台北看守所持續血尿，將委託律師盡速提出申請協助就醫住院，陳佩琪記者會上頻頻拭淚。記者蘇健忠／攝影
柯文哲太太陳佩琪舉行記者會，針對柯文哲在台北看守所持續血尿，將委託律師盡速提出申請協助就醫住院，陳佩琪記者會上頻頻拭淚。記者蘇健忠／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴、羈押，妻子陳佩琪今（27）日開記者會表示柯文哲出現血尿、劇痛，恐為急性腎損傷，有緊急就醫住院需求。晚間陳佩琪再於臉書發文，盼望丈夫能挺過人生最險惡關卡，喊話「我們都等你回來」。

正於台北看守所羈押中的柯文哲驚傳健康亮紅燈，陳佩琪今開記者會哽咽表示，根據委任律師轉述，柯文哲目前除了兩側腰痛，還有肉眼可見的血尿，恐為急性腎損傷，有緊急就醫住院需求。北所對此回應，已安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護柯外出就醫，經醫院評估後，返所進行後續照護事宜，截至今日下午，柯恢復狀況良好，未再出現血尿、劇痛等情形。

晚間陳佩琪再於臉書發文，她提到和柯文哲結縭35年，從來不知丈夫有泌尿系統結石或血尿等問題。不料本月20日出庭，聽聞律師轉述柯有肉眼可見之血尿，晚上還會痛醒，並合併噁心、嘔吐的情形，束手無策只好奔赴醫院替柯申請病歷。

陳佩琪接著表示，2天前從媒體報導得知，柯文哲確實有肉眼可見之血尿，被診斷是腎結石和輸尿管結石。雖然北所表示已陪同柯就醫，但陳指出血尿十分嚴重，感染、結石、栓塞、腫瘤均有可能，坦言憂心到一夜沒睡，甚至在半夜將柯文哲離開醫界後健康檢查報告全部翻閱一次，「報告中從沒有過血尿一事」。

對此陳佩琪質疑，柯文哲過去健檢報告紅血球數字都正常，「怎麼短短幾個月就產生肉眼可見之血尿，還會痛醒又合併噁心嘔吐？難道是腎功能衰竭之兆？」

即使十分擔憂丈夫健康狀況，陳佩琪也不忘感謝北所的醫護人員，「你們的殷殷叮嚀，我們家屬感激在心」。對於仍遭羈押且健康出問題的柯文哲，陳佩琪表示柯是耐力很高的人， 「騎一日雙塔，騎到雙腳都沒知覺了，還是堅持一直踩下去，這就是我的先生柯P的處世哲學」，文末更希望柯勇敢度過人生最險惡的關卡，「我們都等你回來」。

此外，陳佩琪在回文處加碼爆料，開庭當日印象最深的莫過於柯文哲吐出的這句話，「你們就是要針對我、搞死我，但拜託你們別傷及無辜」。

柯文哲 腎功能 腎結石 血尿 陳佩琪

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