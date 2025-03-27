賴總統：反制統戰滲透必遭遇阻力 只要堅持就有好結果

總統府全社會防衛韌性委員會今在台南進行首次實地演練，委員會也以此次演練為主軸舉行第三次會議。召集人、賴清德總統在會中做出4點結論，包括持續團結全社會，克服推動全社會防衛韌性的相關挑戰；堅持無劇本演練原則、持續驗證各級政府應變機制；國際情勢愈來愈複雜，但台灣的努力已經得到肯定；地緣情勢日益複雜，台灣沒有分裂的本錢。

總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統在委員會中表示，這次的演練，測試了「三個第一次」，這是第一次「扣合全社會防衛韌性政策」的演練，這也是第一次「區域複合」演練，這更是第一次「擴充急救醫療場所開設」的演練。透過今天的演練，驗證「民力調度」、「跨區整合」、「社區協作」三個重點項目。

賴總統做出四點結論，第一，持續團結全社會，一步步克服推動全社會防衛韌性的相關挑戰。賴總統說，上個月他已公開說明，政府將優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上目標。近來，他也宣布政府將提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。

賴總統說，這些政策，不只有助於自我防衛能力，更有助於提升台灣的全社會防衛韌性。未來需要更務實地盤點相關需求與計畫，藉由提出具體執行方案，如實編列相關預算，讓政策落實、讓民眾感受我們保護台灣的決心與行動力。

第二，賴總統說，要堅持無劇本演練原則、持續驗證各級政府應變機制。除了這次演練的內容，還有更多項目需要在城鎮韌性演習中一一驗證，例如：通訊障礙、交通癱瘓等重要關鍵基礎設施遭破壞時的搶修或備援。

賴總統說，未來，各部會需要秉持有想定、無劇本原則，持續推動相關演練，摒棄過去追求零失誤、無風險的推演模式，必要時更要升高驗證規模，精進我們對災害的處置能力。

第三，賴總統說，國際情勢愈來愈複雜，但台灣的努力已經得到肯定，要再接再厲。台灣積極因應各項挑戰的努力，也有初步的成果；在不同的場合上，許多駐台使節、到訪台灣的朋友，都向他稱讚台灣的努力與決心。

賴總統說，不論天然災害或者地緣政治，台灣長年處在威脅的最前線，也因此「我們有自己獨特的應對體系」。未來，不僅要持續學習理念相近國家的優勢，更要積極向國際朋友說明，台灣推動相關政策的成果。

第四，賴總統指出，面對地緣情勢日益複雜，台灣沒有分裂的本錢，只有團結，才能守護自由。捍衛國家主權、安全及自由民主的生活方式，是全體國人和朝野政黨的最大共識，沒有任何妥協空間。

賴總統說，所以他在這個月召開國安高層會議，針對五大國安及統戰威脅，提出了十七項因應策略，來整合各部會力量，用積極作為、採取相應防範措施，確保國家主權不受侵害，確保2300萬人民的生命財產安全，也確保自由民主的生活方式永續如常。

賴總統強調，反制統戰滲透、強化社會韌性，不是一件簡單的工作，推動這件事，必然會遭遇許多阻力，但只要堅持下去，一定會有好的結果。也需要所有國人同胞，共同努力參與，政府會負起責任、做好規劃，也希望國人同胞、朝野政黨，能與政府攜手並進。