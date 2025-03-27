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阻藍白立委闖議場 綠排班守夜…兵分4路貼封條「封住立院」

中央社／ 台北27日電
立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團成員27日傍晚兵分4路，將立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條，表達訴求。圖／中央社
立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團成員27日傍晚兵分4路，將立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條，表達訴求。圖／中央社

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團指25日會議違法、表決無效，因此26日起在議場前排班，今天傍晚更在立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條，表達訴求。

民進黨團總召柯建銘受訪說明，大罷免、大成功，為防止國民黨、台灣民眾黨立委今晚闖進議場，「我們要把立法院封起來」。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，民進黨團成員用「違法會議、決議無效」的封條封上，也會徹夜守護，也希望28日的院會開始前，立法院長韓國瑜可以實踐承諾，即沒有協商、沒有開會。

民進黨立法院黨團不滿立法院會25日在表定開會時間結束後，通過由藍白立委提案，將反廢死及反戒嚴公投案逕付二讀，質疑會議違法、非法表決，今天上午召開記者會，並行文韓國瑜要求召開朝野協商。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等人下午則在議場大門口，張貼協尋韓國瑜、立法院秘書長周萬來的紙張後，前往韓國瑜、周萬來辦公室外張貼，並貼上民進黨團發函請韓國瑜召集朝野協商的「放大版」文件。

今天晚上6時，柯建銘率黨團成員拉著布條，一同在議場前召開記者會，一路高喊「大罷免、大成功」口號。柯建銘再度說明25日院會的會議違法，因此相關表決無效等訴求，也說為了防止藍白立委今天晚上闖進議場，民進黨團要把立法院「封起來」。

柯建銘表示，他要代表民進黨向台灣人民宣示，絕對會誓死捍衛台灣、置生死於度外，也絕對會保衛國家安全，這是民進黨的歷史責任，請藍白趕快放下屠刀，這是台灣人民給藍白最後的逃生線，民進黨團也絕對會用最大的決心，戰到最後一天。

柯建銘致詞結束後，民進黨團成員兵分4路，將進入立法院議場的4個門，都貼上寫有「違法會議、決議無效」的封條，並回到立法院議場大門前繼續徹夜排班。

針對朝野協商，民進黨團發函主旨提到，3月25日立法院第11屆第3會期第6次會議，於議事日程排定會議時間結束後，仍繼續召開會議的違法行為，表達嚴正抗議，該次會議實為違法會議，相關決議並為無效決議，請韓國瑜就此召集黨團協商，在未有協商結論前，該次會議議事錄應不予確定。

民進黨立法院黨團不滿25日院會在表定開會時間結束後，竟將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，質疑會議違法。黨團總召柯建銘（前右2）、幹事長吳思瑤（前右）等人27日傍晚在記者會中表達不滿與訴求。圖／中央社
民進黨立法院黨團不滿25日院會在表定開會時間結束後，竟將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，質疑會議違法。黨團總召柯建銘（前右2）、幹事長吳思瑤（前右）等人27日傍晚在記者會中表達不滿與訴求。圖／中央社

立法院會日前將反廢死、反戒嚴兩公投案逕付二讀，民進黨團則認為當天會議違法，27日傍晚在議場前舉行記者會表達訴求，總召柯建銘（前右）還在議場門口貼上「封條」，控訴「違法會議、決議無效」。圖／中央社
立法院會日前將反廢死、反戒嚴兩公投案逕付二讀，民進黨團則認為當天會議違法，27日傍晚在議場前舉行記者會表達訴求，總召柯建銘（前右）還在議場門口貼上「封條」，控訴「違法會議、決議無效」。圖／中央社

民進黨 立法院

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