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全社會韌性委員會移師台南 賴總統做出四大結論

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統27日在台南召開全社會韌性委員會，並且首次在台南進行實地演練。會後賴總統也做出四大結論。

賴總統表示，透過今天的演練，驗證「民力調度」、「跨區整合」、「社區協作」三個重點項目。透過上次的桌上推演、與這次的實地演練，想必大家對於政府的準備，有更進一步的了解。

第一、政府的方向是，持續團結全社會，一步步克服推動全社會防衛韌性的相關挑戰。

今天的演練，政府盡可能以實地、實景、實際操作的模式，貼近災害發生時的真實狀況，再次展現台灣面對危機的決心與執行力。

政府推動全社會防衛韌性的政策，必須堅定向前，因為這是為了確保台灣自由民主生活方式的必要作為，政府必須團結跨領域、跨世代的國人，而且要超越黨派，來共同努力。

上個月，賴總統已經公開說明，政府將優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上目標。近來，賴總統也宣布，政府將提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。

這些政策，不只有助於自我防衛能力，更有助於提升台灣的全社會防衛韌性。未來，政府需要更務實地盤點相關需求與計畫，藉由提出具體執行方案，如實編列相關預算，讓政策落實、讓民眾感受政府保護台灣的決心與行動力。

第二、政府要堅持無劇本演練原則、持續驗證各級政府應變機制。

這次演練的目的，在於找出問題，更真實地瞭解目前各級單位準備的程度。

除了這次演練的內容，政府還有更多項目，需要在城鎮韌性演習中一一驗證。例如：通訊障礙、交通癱瘓等重要關鍵基礎設施遭破壞時的搶修或備援。

未來，各部會需要秉持有想定、無劇本原則，持續推動相關演練，摒棄過去追求零失誤、無風險的推演模式，必要時，更要升高驗證規模，精進政府對災害的處置能力。

此外，民間與政府是夥伴關係，賴總統請所有顧問和委員，持續參與，扮演公私協力、擴大合作的橋梁。

第三、國際情勢愈來愈複雜，但台灣的努力已經得到肯定，政府要再接再厲。

今年，全球的政治局勢，再次有了重大變化，許多國家都更積極思考因應方針。

台灣積極因應各項挑戰的努力，也有初步的成果；在不同的場合上，許多駐台使節、到訪台灣的朋友，都向賴總統稱讚台灣的努力與決心。這表示，政府的付出，已經得到肯定。

不論天然災害或者地緣政治，台灣長年處在威脅的最前線，也因此，政府有自己獨特的應對體系。未來，政府不僅僅要持續學習理念相近國家的優勢，更要積極向國際朋友說明，台灣推動相關政策的成果。

第四，台灣沒有分裂的本錢，台灣的自由民主，需要全社會的投入才能守護。

面對地緣情勢日益複雜，台灣沒有分裂的本錢，只有團結，才能守護自由。

捍衛國家主權、安全及自由民主的生活方式，是全體國人和朝野政黨的最大共識，沒有任何妥協空間。

賴總統表示，因此召開國安高層會議，針對五大國安及統戰威脅，提出了十七項因應策略，來整合各部會力量，用積極作為、採取相應防範措施，確保國家主權不受侵害，確保兩千三百萬人民的生命財產安全，也確保自由民主的生活方式永續如常。

賴總統說，反制統戰滲透、強化社會韌性，不是一件簡單的工作，推動這件事，必然會遭遇許多阻力，但政府只要堅持下去，一定會有好的結果。也需要所有國人同胞，共同努力參與，政府會負起責任、做好規劃，也希望國人同胞、朝野政黨，能與政府攜手並進。「再次感謝所有投入的顧問、委員、民間團體、以及中央和地方政府同仁，讓我們一起努力，提升全社會防衛韌性，打造堅韌的民主社會，謝謝大家」。

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