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全社會防衛韌性台南實地演練 谷立言觀摩讚台灣人決心

中央社／ 台北27日電
總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」台南登場，副總統蕭美琴（右二）與美國在台協會處長谷立言（左二）聽取簡報。記者陳正興／攝影
總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」台南登場，副總統蕭美琴（右二）與美國在台協會處長谷立言（左二）聽取簡報。記者陳正興／攝影

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，出席觀摩的美國在台協會（AIT）處長谷立言在社群媒體發文指出，台灣官民團結一心，展現對未來挑戰的決心與力量，「令人欽佩」。

副總統蕭美琴今天上午前往台南市南寧高中視察大規模疏散撤離及避難收容處所演練，現場駐台使節觀摩由谷立言（Raymond Greene）率隊，包括歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner），另芬蘭駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）、以色列等國際著名全社會防衛韌性國家等13個理念相近國家，皆派員出席。

谷立言晚間於AIT官方臉書發文表示，今天與賴總統、蕭副總統一同在台南觀摩「全社會防衛韌性委員會實地演練：大規模疏散撤離及避難收容處所」活動。

谷立言指出，台灣的社區成員、第一線應變人員、市府官員以及中央政府團結一心，展現台灣人民面對未來挑戰的決心與力量，「實在令人欽佩，加油」。

根據總統府提供資訊，出席觀摩駐台機構分別為：美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、德國在台協會、波蘭台北辦事處、英國在台辦事處、新加坡駐台北商務辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、印度台北協會、捷克經濟文化辦事處、澳洲辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、芬蘭商務辦事處等。

美國在台協會 谷立言

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