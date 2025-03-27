快訊

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

徹夜守議場！眾綠委鞠躬盼挺大罷免 柯建銘：怕藍白又突襲開會

國際青年大使甄選開跑 8月將訪馬紹爾群島

中央社／ 台北27日電

外交部今天表示，2025年「國際青年大使交流計畫」開放報名，預計甄選40位青年大使赴訪馬紹爾群島，途中停留夏威夷和關島，歡迎外語專長及原住民青年可藉此機會，加深與太平洋友邦及區域的連結。

外交部下午發布新聞稿指出，2025年「國際青年大使交流計畫」今天正式啟動，今年訪團預計在8月下旬赴訪太平洋友邦馬紹爾群島，去程將順訪美國夏威夷，返程則停留關島。

外交部說明，今年訪團將安排拜會政要、交流研習、志工服務及文化展演等多元活動，讓青年學子站上外交最前線，體驗「人人都是外交官」的使命與責任，並成為「Team Taiwan」一員，與外交部攜手讓國際社會看見台灣的活力與多元文化。

外交部表示，由於訪問國家及城市皆擁有深厚的太平洋島嶼文化傳統，本計畫今年預計甄選40位具備英語宣介及文化才藝專長的大專院校學生擔任國際青年大使，並特別歡迎熟悉台灣原住民文化的青年或原住民青年報名，藉此機會加深與太平洋友邦及區域的連結，進一步深化雙邊文化交流、對話及合作。

外交部也說，外交部自民國98年起每年辦理「國際青年大使交流計畫」，迄今超過1800名青年學子參與，為政府具代表性的國際青年交流計畫，旨在持續深化與邦交國的青年與文化交流，期盼結合青年的外語專長、文化才藝與精湛技藝，向世界展現台灣的多元文化軟實力，深化與友邦情誼。

外交部指出，本計畫自即日起至5月30日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀台灣大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。有意報名者請赴報名網址：youthambassador.tw填寫報名資料。

外交部 青年 馬紹爾群島

延伸閱讀

期交所主辦大專院校模擬交易競賽 31日起開放報名

陳玉珍重新定義統戰 李遠：文化交流跟滲透是兩件事

國人受困緬甸詐騙園區 外交部：已救出261人

南非要求我駐處遷離首都 外交部：已提協商細節待回覆

相關新聞

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城及政治獻金案遭起訴、羈押，其妻陳佩琪今天大動作舉行記者會，表示柯文哲在台北看守所內出現血尿、...

影／柯文哲遞狀了！有血尿疑「腎損傷」向法官聲請具保停押

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金侵占案，柯羈押禁見，押期到下月1日止，柯日前出庭辯護人表示柯半夜血尿...

影／柯文哲傳血尿腎結石 昔恩師推測可能病症：郭瑤琪就是這樣離世

民眾黨前主席柯文哲傳出在北所有持續性血尿及腎結石。柯文哲老師、前台大醫院醫師謝炎堯今天表示，柯文哲病情需進一步檢測，萬一...

影／昨找嘸人！民進黨團質疑落跑翹班 韓國瑜笑稱沒聽見：耳朵被震聾了

立法院25日晚間處理國民黨所提反廢死、反戒嚴公投案，藍營以人數優勢將兩案逕付二讀，引發綠營火大。民進黨團昨天直衝院長室找...

上政論節目稱徐巧芯走火入魔？秦慧珠澄清還原始末

罷免時代來臨，國民黨台北市議員秦慧珠昨上政論節目，不料，廣告時間的閒聊遭放送出去，談到遭罷免的國民黨立委徐巧芯愈走愈極端...

「前進外科小組」裝備首亮相 內政部、衛福部擬採購

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，國軍購置的「前進外科小組」裝備首度亮相，在軍方沒有參與演練情況下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。