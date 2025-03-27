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「前進外科小組」裝備首亮相 內政部、衛福部擬採購
總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，國軍購置的「前進外科小組」裝備首度亮相，在軍方沒有參與演練情況下，由民間醫護人員操作，模擬既有醫療量能失效時，在擴充急救醫療場所進行救治傷患，據了解，未來內政部與衛福部也可能編列預算採購。
此次演練的情境想定，包括「海嘯來臨前預警民眾進行避難疏散」、「關鍵基礎設施發生不明原因爆炸」、「醫院系統遭受駭客入侵」，以及「認知作戰與治安騷亂」。
賴總統前往育平郵局視察「擴充急救醫療場所」，用於既有醫療量能失效時模擬臨時架設，未來若遇醫療院所無法應對大量傷患，可比照此模式啟動臨時處所。此區包括初步檢傷與後送流程，將於「急診檢傷區」針對傷患進行中、重傷檢傷分類，並實際啟動救護車後送程序，現場甚至設置大體存放區，強調盡可能逼近真實流程。
「前進外科小組」則首次展示軍醫局的FRSD裝備，雖軍方未直接參演，但此新引進裝備已借用於本次演練，現場建置一組裝備共三頂帳篷，知情人士表示，未來內政部與衛福部也可能編列預算採購。
這項裝備主要針對災區醫療資源不足情況設計，可模擬野戰手術車廂，具備手術臺與完整編制（每組10人），能在固定建築、地下室或偏遠地區運作，目前軍醫局已建置24組。
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