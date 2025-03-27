民進黨守議場明擬大戰！傅崐萁：審慎評估 強力排除是選項

民進黨立院黨團癱瘓本周二立法院會整天，晚間立法院長韓國瑜恢復開會，將國民黨立院黨團所提之兩項公投案「反廢死」、「反公投」逕付二讀，令民進黨團不滿，抗議會議無效，並自昨日起在議場前排隊，預期明日民進黨立委將魚貫而入，再占主席台。國民黨團總召傅崐萁今下午透露，強力排除是選項之一，但若韓國瑜召開朝野協商，將應韓院長之邀。

對於本周二立法院會，民進黨團抗議會議無效。今日民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、立委賴惠員等，逕行至韓國瑜院長辦公室，指25日周二院會為違法表決，要求召開黨團協商，拒絕非法表決。民進黨團方面要求將包含韓國瑜在內的在野黨62席立委送紀律委員會，將立法院秘書長周萬來和所有議事人員送公懲會，以違法送法院論處。

民進黨立委自昨日起，便在議場前排隊，預備在明早7時議場開門進入，甚至可能以「案海」戰術，拖延確認周二議事錄，也不排除再占主席台。

如民進黨再占主席台，國民黨是否強力排除？對此，傅崐萁說，審慎評估，要視民進黨明日強度而定。如韓國瑜召開朝野協商，也將應其之邀。

傅崐萁提醒，民進黨也有很多事情需要處理，例如大法官人事案、預算解凍案等。他也質疑提名台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明為司法院長的妥適性，等同要逼在野黨阻擋不適任人選，再抹黑在野黨。

此外，檢調本周二搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，明良臻遭檢方聲請羈押禁見，吳姓副處長則以30萬元交保。花蓮地院羈押庭昨日裁定，明良臻50萬元交保，不得與共犯、證人聯繫，檢方對此不服，將提抗告。事件全因2月初花蓮戶政單位，派員查察連署罷免的民眾是否真有其人。