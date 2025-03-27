AI寫「老柯像素拐杖奇俠」遊戲 葛如鈞：凸顯國會暴力

立法院日前上演民進黨立法院黨團總召柯建銘拿拐杖亂敲桌面，並砸傷國民黨立委徐巧芯。國民黨立委葛如鈞感嘆，國會不該有這種衝突及暴戾之氣，因此自己用AI（人工智慧）寫了「老柯像素拐杖奇俠」橫向卷軸遊戲，遊戲中「老柯」可跑跳、可發射拐杖，凸顯國會暴力，也盼未來議場和平。

立法院25日晚間處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。

葛如鈞表示，25日拐杖事件讓徐巧芯很恐懼，這是不幸事件，當是看著現場感覺怎麼這麼剛好命中他人手肘，這機率很低，搭配國會暴力亂象，再將上這兩天民進黨團到立法院長去貼海報理論等非理性行為，猶如一場荒謬大戲，又好像一個橫向捲軸遊戲，因此給了自己一個研發遊戲的點子，凸顯這事件不應該發生，希望衝突、暴戾之氣可以淡化。

葛如鈞指出，自己作為一個提出AI（人工智慧）基本法的立委，也思考可以用什麼AI工具來寫遊戲，結果花不到十分鐘，在一旁泡咖啡，AI就寫出「老柯像素拐杖奇俠」遊戲，主角可以跑跳及發射拐杖，盼藉此呼籲大家明天議場應該和平，可以聚焦民生法案，為台灣AI發展帶來更多討論。