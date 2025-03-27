全社會委員會移師台南 賴總統：採新思維推動演習

賴清德總統27日首度將「全社會防衛韌性委員會」移師台南召開會議，並且進行實地、實景演練。賴總統表示，這次演練，跳脫了過去劇本式的操演，而是採取實地、實景的動員演練，來驗證政府與民間，面臨災害的應變合作能力，這次示範演練要讓中央部會和地方政府，重新調整演習步調，以新的思維和策略方式推動演習，來提升地方整體韌性及應變能力，確保極端狀況下，社會、民生都能如常運作。

賴總統致詞時提到，面對天災地變、以及來自境外敵對勢力的軍事恫嚇、灰色地帶侵擾、認知操作等威脅，台灣必須持續提升自我防衛能力，同時打造堅實的社會防衛韌性，才能因應大型災害與威權主義擴張的挑戰。在去年12月的第二次會議，進行了桌上推演，由中央部會與地方，藉由貼近實際的想定，驗證從中央到地方，政府各單位，面對極端情境的應對準備。

賴總統說，今日上午，內政部和台南市政府，延續上次會議的桌上推演，舉行了實地演練，讓各位顧問和委員，實際參與驗證，並提供各項精進建議。演練跳脫了過去劇本式的操演，而是採取實地、實景的動員演練，來驗證政府與民間，面臨災害的應變合作能力。演練情境想定，包括「海嘯來臨前預警民眾進行避難疏散」、「關鍵基礎設施發生不明原因爆炸」、「醫院系統遭受駭客入侵」，以及「認知作戰與治安騷亂」。

賴總統說，透過實地演練，能夠檢視委員會五大主軸工作的準備情形，驗證「民力調度應變」、「鄰近縣市資源整合」，以及「社區防災協作」等量能，並且從中發現問題，持續檢討、改進。另外，這次從點到線，擴展到面的演練，是台灣要積極推動的模式。「因此，我們邀請觀摩的人員，除了各位顧問、委員、中央部會和各地方政府，更擴及駐台使節和國內外媒體」。

此外，賴總統說，這次示範演練還有一項重要目的，就是連結即將展開的，「2025城鎮韌性演習」，讓中央部會和地方政府，重新調整演習步調，以新的思維和策略方式推動演習，來提升地方整體韌性及應變能力，確保極端狀況下，社會、民生都能如常運作。他強調，無論是中央部會，或是地方政府，只要我們預先準備、務實執行、反覆檢討、精進作為，就能夠發揮實地演練的最大價值，讓全社會防衛韌性的建構工作，更加穩固、更為堅實。

賴總統說，今日的實地演練能夠順利完成，要感謝委員會的三位副召集人、副總統蕭美琴副總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮擔任指導官。他也要感謝行政團隊，尤其是台南市長黃偉哲率領的執政團隊，以及所有參與的夥伴，謝謝大家的努力和付出。現在，強化全社會防衛韌性，是世界各國應對各種危機和挑戰的核心策略。不論是天然災害、公共衛生、經濟衝擊，甚至是灰色地帶侵擾；強化韌性，都是確保社會和諧穩定、國家持續發展的不二法門。

賴總統強調，台灣提升全社會韌性的工作，也會積極和友盟國家合作交流。這個月初，在台灣舉行的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習營，是第一次以全社會韌性為主題，進行討論，來自30國的專家學者共同參與。未來，台灣會持續努力，與世界民主國家，共同鞏固全球民主韌性、維護區域和平穩定。「我們會繼續跟國際社會，分享台灣的創新和寶貴經驗，讓世界各國更了解台灣的努力和決心」。

賴總統說，捍衛民主，需要集結每一份力量，建構全社會防衛韌性，也不只需要中央和地方政府的合作，更需要每一個人的警覺和行動，希望全國、全民共同努力，團結合作提升台灣的韌性。今日議程將先由內政部長劉世芳報告「第二次委員會議列管事項辦理情形」；國安會副秘書長劉得金會接續說明，上午舉行的「實地演練成果報告」。接下來，請各位顧問、委員，針對上午演練的各個項目，或是全社會防衛韌性可再加強之處，不吝提出建言，「我們一起向共同的目標，穩健邁進，謝謝大家」。