民進黨狂攻總預算被砍 國民黨：七成二民眾挺嚴審預算

民進黨政府猛攻藍白刪預算，國民黨今舉行記者會公布民調指出，高達七成二的民眾支持立委嚴格審查預算，其中非常支持高達42.3％，還算支持也高達30％，顯示民意非常支持在野立委執行自己的職責，嚴審預算不讓民進黨擺爛。

國民黨發言人楊智伃指出，民調問及「如果政府前一年預算亂用或成果太差，請問民眾是否支持立委先通過一半預算，等政府交出成果報告後才能使用剩餘的預算」？共有將近三分之二、63.8％的民眾都支持以凍結方式讓施政計畫更好。

楊智伃批評，民進黨至今不敢提預算解凍案，她公布遭凍結預算與計畫，包括中選會業務費用遭凍結半數，原因在於中選會早已淪為民進黨大罷免的打手與助選機器，縱容假民調選務爭議，甚至在前年即干預基隆的罷免案。至於國防潛艦的預算凍結50％，則是因海鯤號下水超過400天仍未海測，數十項缺失未解。

新北市議員江怡臻指出，民進黨為何不想要嚴格審查預算？包括錯誤能源政策導致台電撥補高達4000億元；前勞長許銘春用就業安定基金舉辦演唱會花了365萬元；勞動部前北分署長謝宜容用公款裝潢辦公室、買伴手禮，高達145萬元；農業部進口爛蛋要損毀5429萬雞蛋，花費超過2億元。弊案黑洞還包括新竹棒球場、學甲農地爐渣案等，好意思說立委不應該嚴審預算？

國民黨智庫副執行長凌濤指出，今年通過的國防預算不只沒刪減，還創下歷史新高。多數民意支持嚴審預算。進一步交叉分析，最支持的就是20至29歲，占83.5%，支持暫時凍結預算的交叉分析中，30至39歲與20至29歲都占七成三，可以看到國民黨主張撙節預算受到年輕族群的支援，這筆被撙節的預算也應投入國防。

凌濤對民進黨提出三大疑問，第一，國民黨絕對支持跟國際的盟邦合作強化軍備，美國要求軍費占GDP的10％，但資源不會憑空產生，不節省預算哪有軍備？第二，軍費要增加也不能減少人民的福祉，民進黨是否同意先檢討失敗的能源政策，撙節開支？第三，中研院士陳培哲及75位學者聲明，表示戒嚴時代的言論審查幽靈已到台灣上空，民進黨是否已成為過去反對的獨裁政權？

凌濤強調，國民黨反共產主義也反對台獨，立場堅定不移，呼籲中共必須重視人權，像富察案必須保障基本人權。在這個過程中，唯有中華民國增加更強硬的國防才能保護自己，不要像民進黨只會嘴炮。

此次民調由國民黨委託十方民調公司執行，調查時間為3月16日至18日，有效樣本數1072份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。