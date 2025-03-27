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民團盼建立社宅登記平台 內政部：礙於個資問題待評估

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
各縣市社宅搶手，但現行各社宅登記並未統一，有需求民眾必需得自己緊盯消息，每次都要重新申請。圖／聯合報系資料照
各縣市社宅搶手，但現行各社宅登記並未統一，有需求民眾必需得自己緊盯消息，每次都要重新申請。圖／聯合報系資料照

賴清德總統推動百萬家庭租屋計畫，包括直接興建社宅25萬戶等，不過社宅登記至今未統一。民團及藍委今認為，政府首要建立統一的社宅登記平台，社宅需求的研究調查也應備足。內政部政務次長董建宏坦言，會去評估可能性，但礙於個資跟資訊揭露，現階段能作業就會去做。

內政委員會今辦住宅法修法系列公聽會，民團、學者及相關部會均受邀列席討論。董建宏表示，為因應當前住房問題、協助青年及新婚家庭安心成家，政府推動只租不售的社會住宅政策，截止2月底止，直接興辦社會住宅，已達成12萬1200戶，包租代管社會住宅的有效契約數8萬6341戶，已媒合14萬9452戶，全國社會住宅已達成20.7萬戶，租金補貼也已核定逾60萬戶。

董建宏說，針對未來8年住宅政策新目標，已擬定「百萬戶租屋家庭支持計畫（草案）」，透過直接興辦社會住宅、社會住宅包租代管及租金補貼，努力達成三大政策目標，照顧不同族群的居住需求及居住權益。

針對各界盼放寬社會住宅經濟或社會弱勢比例與標準，董建宏說，依住宅法保障全體國民居住於適宜住宅的立法意旨，避免排擠社會資源分配及降低民間投入興辦社宅意願，出租予弱勢者比例法制上過度提升，反易造成民眾標籤化疑慮，且社會住宅應以混居達到多元融合的興辦目的。

至於如何訂定社會住宅租金分級制度，董建宏表示，目前規畫社宅租金分級收費原則草案參採民間團體建議內容，依不同所得經濟能力訂定合理收費，除提供低收入及中低收入戶較低租金，並以中古屋所估算市場租金，不同地區以不同租金折數規範租金上限，並且符合國際公認的租金負擔率30%以下衡量指標，另也會研議社宅租金調整機制予以制度化，避免因租金調漲引發的租戶反彈與社會爭議。

國民黨立委牛煦庭舉例，荷蘭近年採行新積分制的社宅輪候制度，透過等待積分、搜尋積分、新手積分及特殊情況積分，讓每個有需求者都有公平的機會排到社宅，不過若要成功複製國外的制度，政府首要建立統一的社宅登記平台、社宅需求的研究調查也應備足。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱也建議，政府應建構登記平台，讓想要社宅的人直接去登記，政府可以直接搜集資料、精準掌握需求，民眾也只要登記一次。

董建宏坦言，會去建構登記平台的可能性，只是會有個資跟資訊揭露問題，必須要在個資法及相關規範明確下才能去作業，目前是租金補貼平台先去搜集資訊，國家住都中心也有一些平台建置中，現階段只要能作業的部分就會先去做，後續會再討論。

個資 內政部 社會住宅 租金補貼

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