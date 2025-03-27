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影／全社會防衛韌性首次操演 賴清德盼以實力達到和平

攝影中心／ 記者陳正興／台南採訪即時報導
全社會防衛韌性委員會今天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，賴清德總統出席致詞表示，「預防重於治療」，「不恃敵之不來，恃吾有以待之」，眾人有準備，當事情發生就可以減低傷害。希望可以透過力量，不僅僅是國軍力量，也希望可以透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣安全。記者陳正興／攝影
全社會防衛韌性委員會今天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，賴清德總統出席致詞表示，「預防重於治療」，「不恃敵之不來，恃吾有以待之」，眾人有準備，當事情發生就可以減低傷害。希望可以透過力量，不僅僅是國軍力量，也希望可以透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣安全。記者陳正興／攝影

全社會防衛韌性推動委員會今天在台南進行的第一次實地演習賴清德總統出席視察，賴清德致詞時肯定這次的演習是「有想定、無劇本」，也是第一次進行「擴充式急救醫療場所」的演習。除感謝中央政府、地方政府、民間團體的通力合作。

賴清德提出三點，第一是中央、地方協力，包括總統府、全社會防衛韌性委員會，以及台南市政府黃偉哲市長率領的團隊攜手合作，從規劃設計到演練執行，大家都充分密切合作。第二個是可恃民力的投入，各民間團體包括慈濟功德會、台灣基督教長老教會、天主教基督教芥菜種會，也可以看到小北商場投入等民間力量的投入。第三則是看到跨區區域支援整合，有來自彰化、嘉義縣市，還有周邊高雄縣市投入這場演習工作。第四，社區民間自主性的行為。從中央、地方攜手、或是民力投入、跨區支援整合或是社區韌性力量的投入，都是未來可以演練。

除感謝眾人努力外，賴清德總統表示成立「全社會防衛韌性推動委員會」，從去年十二月在總統府內桌上推演，到此次台南進行小規模實地演練，預計在四月份進行「城鎮韌性演習」，其目的是希望能夠打造台灣社會的韌性，能夠妥善因應，當大自然發生天災地變，或是重大意外事故造成大量傷患的時候，又或者是區域地緣政治的變化等，進行準備。

賴清德指出，「預防重於治療」，「不恃敵之不來，恃吾有以待之」，眾人有準備，當事情發生就可以減低傷害。希望可以透過力量，不僅僅是國軍力量，也希望可以透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣的安全，確保和平能夠透過實力的展現，達到和平的目標。

全社會防衛韌性委員會今天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，賴清德總統（前中）親臨視察。圖／中央社提供
全社會防衛韌性委員會今天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，賴清德總統（前中）親臨視察。圖／中央社提供
全社會防衛韌性委員會今天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，現場設置前進外科小組作業區，進行傷患緊急醫療救治演練。記者陳正興／攝影
全社會防衛韌性委員會今天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，現場設置前進外科小組作業區，進行傷患緊急醫療救治演練。記者陳正興／攝影
全社會防衛韌性委員會今天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，現場進行急診檢傷區，將不同程度受傷傷患送往不同分區。記者陳正興／攝影
全社會防衛韌性委員會今天在台南安平區郵局對面廣場進行演練，現場進行急診檢傷區，將不同程度受傷傷患送往不同分區。記者陳正興／攝影

台南 演習 賴清德 黃偉哲

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