影／全社會防衛韌性首次操演 賴清德盼以實力達到和平

全社會防衛韌性推動委員會今天在台南進行的第一次實地演習，賴清德總統出席視察，賴清德致詞時肯定這次的演習是「有想定、無劇本」，也是第一次進行「擴充式急救醫療場所」的演習。除感謝中央政府、地方政府、民間團體的通力合作。

賴清德提出三點，第一是中央、地方協力，包括總統府、全社會防衛韌性委員會，以及台南市政府黃偉哲市長率領的團隊攜手合作，從規劃設計到演練執行，大家都充分密切合作。第二個是可恃民力的投入，各民間團體包括慈濟功德會、台灣基督教長老教會、天主教基督教芥菜種會，也可以看到小北商場投入等民間力量的投入。第三則是看到跨區區域支援整合，有來自彰化、嘉義縣市，還有周邊高雄縣市投入這場演習工作。第四，社區民間自主性的行為。從中央、地方攜手、或是民力投入、跨區支援整合或是社區韌性力量的投入，都是未來可以演練。

除感謝眾人努力外，賴清德總統表示成立「全社會防衛韌性推動委員會」，從去年十二月在總統府內桌上推演，到此次台南進行小規模實地演練，預計在四月份進行「城鎮韌性演習」，其目的是希望能夠打造台灣社會的韌性，能夠妥善因應，當大自然發生天災地變，或是重大意外事故造成大量傷患的時候，又或者是區域地緣政治的變化等，進行準備。