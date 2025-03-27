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單一電視節目申訴案達300多件 翁曉玲：NCC應祭出停播手段

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
有單一電視節目申訴案高達300多件，國民黨立委翁曉玲認為，NCC應祭出停播手段。圖／本報系資料照片
有單一電視節目申訴案高達300多件，國民黨立委翁曉玲認為，NCC應祭出停播手段。圖／本報系資料照片

國民黨立委翁曉玲今日質詢時指出，根據NCC（國家通訊傳播委員會）統計，去年最後一季電視節目申訴案高達555件，其中，政論談話性節目申訴案346件，新聞報導違反事實查核原則的案件是76件；她表示，如果一個節目申訴案高達300多件，除了裁罰罰鍰之外，NCC理應祭出暫時停播措施。

NCC委員會議因為人數不足，已然停擺三個月，這也讓民眾對廣電節目的申訴案，也只能停留在外部廣告諮詢委員會議，而無法進入到委員會議決議程序，自然也不能祭出開罰手段。

今日NCC赴立法院交委會報告業務概況，翁曉玲拿出NCC去年統計數據指出，光是去年最後一個季度的電視申訴案件就高達555件，有兩個電視節目的申訴案都在10件以上，一個是「雅琴看世界」，另外一個是基隆市長罷免案開票特別報導，甚至光是「雅琴看世界」這個節目就被申訴300多次。

翁曉玲指出，「我尊重新聞報導自由，但有少數這樣子的節目，違反社會秩序、違反衛廣法，情節重大，罰鍰之外，該短暫停播就短暫停播，罰錢對他們來說，沒有太大意義。」她也表達，最近進入大罷免時期，許多政論節目的來賓會傳播不實訊息，即便是新聞也會散布不實訊息，NCC應該要依照職權調查，「希望NCC在面對處罰不實謠言這件事情，要多所作為，不要說現在不能夠送到委員會，該罰的案子都擱置在那裡，都不敢動作，有NCC跟沒有NCC，基本上沒有差別。」

NCC 翁曉玲

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