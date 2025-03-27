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陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城及政治獻金案遭起訴、羈押，其妻陳佩琪今天大動作舉行記者會，表示柯文哲在台北看守所內出現血尿、劇痛，恐為急性腎損傷，有緊急就醫住院需求。北所對此表示，當初柯外出就醫，經醫院評估同意讓他後返回北所，且恢復狀況良好，已未見上述症狀。
北所首先表示，針對柯文哲近日身體不適，所方已立即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護柯外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後，返所進行後續照護事宜。
其次，截至今天下午為止，柯文哲恢復狀況良好，未再出現上述血尿、劇痛等情形，北所後續將密切注意其身體狀態，遵守專業醫囑，及時提供其所需醫療資源，依法保障柯收容期間的健康與安全。
陳佩琪今天在立委陳昭姿，民眾立院黨團主任陳智菡陪同下舉行記者會，拿出柯文哲在北所特約醫療院所、部立台北醫院的診斷病歷，以自身醫學專業說明對於柯文哲身體病況的擔憂，還專程找來柯昔日恩師、台大醫院退休內科教授謝炎堯為柯的病況背書，表示將委託律師盡速提出申請，協助就醫住院避免延誤，致使病情加速惡化。
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