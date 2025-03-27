影／昨找嘸人！民進黨團質疑落跑翹班 韓國瑜笑稱沒聽見：耳朵被震聾了

立法院25日晚間處理國民黨所提反廢死、反戒嚴公投案，藍營以人數優勢將兩案逕付二讀，引發綠營火大。民進黨團昨天直衝院長室找韓國瑜討公道，卻找不到人。

今天民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜與立委賴惠員再度拿著「協尋韓國瑜」字牌前往院長室找韓國瑜要求朝野協商，並質疑韓國瑜昨天「落跑翹班」，韓國瑜開玩笑的回應「耳朵被你們震聾了，沒聽見」，但也隨即收下朝野協商函文，並以外賓將來訪為由，回到辦公室內。