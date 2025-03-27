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影／昨找嘸人！民進黨團質疑落跑翹班 韓國瑜笑稱沒聽見：耳朵被震聾了
立法院25日晚間處理國民黨所提反廢死、反戒嚴公投案，藍營以人數優勢將兩案逕付二讀，引發綠營火大。民進黨團昨天直衝院長室找韓國瑜討公道，卻找不到人。
今天民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜與立委賴惠員再度拿著「協尋韓國瑜」字牌前往院長室找韓國瑜要求朝野協商，並質疑韓國瑜昨天「落跑翹班」，韓國瑜開玩笑的回應「耳朵被你們震聾了，沒聽見」，但也隨即收下朝野協商函文，並以外賓將來訪為由，回到辦公室內。
吳思瑤表示，民進黨團要求朝野協商，並提出三項訴求，包括，第一，周二的會議違法會議，非法表決，民進黨團不能承認，拒絕背書，韓院長必須做出後續處置；第二，針對韓國瑜領導與藍白立委主導的這些違反民主程序，與違反國會內規的作為，應當一律移送紀律委員會；第三，民進黨團主張，周萬來身為常任文官、立法院秘書長，不應當曲解議事規則，不應當違法亂紀，主張將周萬來與協助配合的議事人員，為他們違反公務員服務法的行為，送公懲會辦理。
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