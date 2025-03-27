影／柯文哲遞狀了！有血尿疑「腎損傷」向法官聲請具保停押

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金侵占案，柯羈押禁見，押期到下月1日止，柯日前出庭辯護人表示柯半夜血尿，唯恐長期在監不明病灶影響健康，律師團今下午向合議庭遞狀，以人權因素聲請柯具保停止羈押禁見。

柯文哲的妻子陳佩琪今與民眾黨黨工召開記者會，並提出緊急就醫相關需求，建議有關機關可以協助柯就醫；陳佩琪日前在臉書發文指稱「那天在庭上聽聞律師說先生有血尿，還會晚上痛醒，讓我擔憂不已」等。

據了解，柯文哲除了有血尿情形外，也有嘔吐現象，原因待查；柯在台北看守所羈押禁見長達7個月期間內，不願意特別使用「封口」的罐裝飲料，喝水要與獄友同等待遇，不想讓外界誤會「黨主席」、「台北市長」享受特權。

受命法官許芳瑜本月20日押解柯文哲出庭召開準備程序兼羈押調查，律師蕭奕弘表示，他當天上午律見時柯正在看診，還說柯凌晨驚醒發現自己有血尿，如果柯繼續待在看守所的環境中，將更嚴重影響健康，盼能獲得交保、以拚清白。

柯文哲的律師日前向台北看守所主張申請柯的驗血報告，如血中確有發現其他病症可能，會要求戒護外出深度檢驗；今天律師團評估認為，柯短期內獲釋或交保的可能性低，決定依刑事訴訟法相關規定向法院合議庭遞狀聲請具保停押。