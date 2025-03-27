陳佩琪哽咽指柯文哲急性腎損傷 委請律師聲請所外就醫

台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲健康亮紅燈，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，丈夫可能有急性腎損傷，台北看守所醫療量能有限，因此將委請律師申請就醫。台大醫院特聘兼任主治醫師謝炎堯則說，他身為柯文哲的老師，願意承擔醫療小組召集人。

民眾黨下午舉行「請給柯文哲醫療的權利！」記者會，陳佩琪哽咽表示，柯文哲狀況很不好，根據委任律師轉述，目前除了兩側腰痛，還有肉眼可見的血尿，自己也在上午前往台北醫院，申請柯文哲過去的就診病歷。

陳佩琪說，她跟柯文哲結婚35年以來，每年都在醫院做健康檢查，即便從政以後也沒有間斷，所有尿液檢查都很正常，過去更沒有血尿的病史，前陣子公公柯承發告別式，柯文哲曾經短暫解除禁見，當時也僅得知腰痛狀況，直到上周開庭才聽到血尿的狀況。

陳佩琪也說，感謝台北看守所讓柯文哲在所內就診，不過唯一能做到的只有基本尿液檢查跟培養，並且給予一些止痛跟解痙攣的藥物，就連醫師都有提醒病人，情況惡化一定要到所外就診，「我看到這個報告，就知道再拖下去，就是不可逆的腎臟損傷前兆。」

謝炎堯分析，柯文哲腰痠背痛的狀況加劇，偶爾還會放射到左側鼠蹊部，同時還有心臟病、心律不整的病史，可能有左側腎結石、左側腎癌、主動脈剝離阻塞左側腎動脈出口、左射腎動脈栓塞或血栓形成、腎靜脈阻塞等疾病，「萬一柯文哲死在監獄裡面，沒有一個人敢付出責任。」

謝炎堯表示，柯文哲的病況仍然不清楚，目前需要有能力做鑑別診斷的醫師、施行高品質磁共振血管攝影的醫院，「我不方便說誰來做、到哪裡去做，不過我是他的老師義不容辭，我願意擔任召集人照顧柯文哲。」

民眾黨立委陳昭姿回憶，2012年3月，前總統陳水扁身體狀況出問題，自己就是尋求柯文哲的幫忙，沒想到現在變成謝炎堯承擔責任，任何人都有醫療人權，即便是犯人也是如此，柯文哲的羈押期即將屆滿，身體也慢慢出現種種症狀，如果是主動脈剝離，恐怕沒有人承擔得起。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡說明，柯文哲過去有心律不整的問題，也曾經到醫院進行相關手術，而心律不整容易導致血栓，甚至進一步出現血尿的狀況，目前台北看守所的環境跟設備，無法讓他得到應有的醫療人權，因此律師將會正式提出就醫申請。

媒體詢問，是否考慮直接申請具保停押，陳佩琪表示，目前交給三位委任律師處理，相信會做出最好的決定跟處理，陳智菡則說，柯文哲面臨更加緊迫的狀況，因此才會提出緊急醫療需求，「下一步到底如何申請，律師這邊正在研議，屆時才會具體提出申請。」