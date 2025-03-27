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上政論節目稱徐巧芯走火入魔？秦慧珠澄清還原始末

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員秦慧珠還原當初上節目的始末。本報資料照片
台北市議員秦慧珠還原當初上節目的始末。本報資料照片

罷免時代來臨，國民黨台北市議員秦慧珠昨上政論節目，不料，廣告時間的閒聊遭放送出去，談到遭罷免的國民黨立委徐巧芯愈走愈極端。秦慧珠今天接受電訪還原過程，她強調所要講的是罷免是自己和自己的比賽，放大優點、改善缺點。

據了解，秦慧珠昨上三立政論節目，在廣告時間說，徐巧芯以前當議員的時候奇奇怪怪的事還沒那麼多；進到立法院不是比中指就是穿睡衣，覺得年輕人一直走極端，慢慢就走火入魔。

秦慧珠也提到，如果把徐巧芯罷免掉，就是前立委費鴻泰出來選，也還是能贏民進黨派出來的人選。

記者致電秦慧珠，她說，昨天上電視節目，剛好在廣告前談到立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀的民調，「我說這家民調公司不準，全部只有800多份樣本，平均一個委員也只有200多，但一般的民調都是1000多份，所以不夠嚴謹和精確。」

秦慧珠說，所以在廣告時，旁邊一位不熟律師聊到徐巧芯的事情，她才說徐巧芯和王鴻薇在2022年是有戰功的戰將，但以往徐巧芯在議會時候沒有這些狀況。「不知道哪家電視把我的話用得很大聲，放出來。」

秦慧珠說，大罷免時代是每個人自己比賽，不像以往選舉是會有兩個候選人比較。她認為，大罷免是自己跟自己做比較，優點要放大、缺點要改善、問政或服務都要加強，所以面臨罷免立委的困境是不一樣。

徐巧芯 秦慧珠 罷免

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