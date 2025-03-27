國土計畫法延後6年 內政部：僅南投未交國土分區圖

內政部今天指出，除南投縣政府外，其餘21縣市已將國土功能分區圖草案交到內政部。針對鄉村地區整體規劃的推動機制，經濟委員會召委蔡易餘要求，內政部與相關部會應提出未來6年的規劃方向及推動方式。

國土計畫法依法原定今年4月30日上路，立法院會去年12月31日三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，至2031年。

立法院經濟委員會今天邀國家發展委員會副主委彭立沛、農業部次長胡忠一、內政部國土管理署副署長徐燕興等人列席，報告「鄉村發展總體檢討及如何提升城鄉發展韌性之規劃方向」，並備詢。

內政部書面報告指出，國土計畫法修法後，將鄉村地區整體規劃（鄉規）及鄉村地區計畫明文納入，確立其法律定位，未來地方政府得透過研擬鄉村地區計畫，另訂土地使用管制規定，務實解決在地土地使用需求。

民進黨立委陳亭妃質詢時問，國土計畫法延後6年後的下一步是什麼，在這6年的時間就會改變很多，已經提交的縣市國土功能分區圖，難道要放到6年後再執行嗎，應該要盡早訂出SOP，否則6年後可能又要延後6年。

徐燕興指出，現在只剩南投縣政府還沒交國土功能分區圖草案到中央，有21個縣市已經提交，其中9個經審議通過，剩下的正在審議中；內政部次長董建宏2月10日拜會南投縣長許淑華，希望能向縣議會溝通協調後，提報國土功能分區圖到內政部。

國民黨立委呂玉玲則指出，雖然國土計畫法的主管機關是內政部，但國發會是負責國家整體政策規劃、資源分配，以及整合、協調各部會，應由國發會主導國土計畫會更順利。

彭立沛說，國發會本來就在做部會間的協調工作，規劃國家層級的「六大區域產業及生活圈」，但國土計畫法主管機關是內政部，是依法行政；且已經有一個區域治理的平台，「我們樂於協調」。

經濟委員會召委、民進黨立委蔡易餘最後裁示，具體請求內政部會同國發會、農業部及相關部會，針對鄉村地區整體規劃的推動機制、配合法令、實施工具及經費等進行盤點，並提出未來6年的規劃方向及推動方式。

蔡易餘說，涉及所需經費及來源，請中央相關部會積極爭取預算；相關法規的修正方向，請在3個月內提出初步計畫到經濟委員會，希望相關機關加速辦理。