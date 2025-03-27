民進黨團再找韓國瑜理論 要求朝野協商、移送周萬來

民進黨立院黨團接連兩天來到立法院長韓國瑜辦公室，針對25日立法院院會爭議理論。民進黨團提出三點訴求，包括召集朝野協商；將韓國瑜在內的藍白立委移送紀律委員會；將立法院長周萬來和協助的議事人員移送公懲會。雙方在院長室門口碰頭，韓國瑜收下要求朝野協商函文，連說好幾次「好、好、好」，隨即以外賓將來訪為由，回到辦公室內。

民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、、賴惠員、鍾佳濱等人，在韓國瑜回到辦公室後，開始在立法院長辦公室、立法院秘書長辦公室周圍牆壁，張貼協尋韓國瑜、協尋周萬來的海報。

民進黨團表示，黨團三項訴求，第一、要求韓國瑜針對25日院會違法會議，召集朝野協商，討論後續處置；第二、包括韓國瑜在內的藍白立委，都要移送紀律委員會；第三、周萬來和協助的議事人員，違反了公務人員服務法，都要移送公懲會。