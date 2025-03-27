政院：已收到警察人事條例修正案 研議合法合憲救濟

立法院修正警察人員人事條例提高警消退休金，引發政院反彈，全國公務人員協會前理事長李來希、警眷關懷協會理事長游毓蘭爆料，政院原訂今日針對該案提覆議。行政院發言人李慧芝僅證實，政院已在3月24日收到修正條文，目前仍持續研議合法合憲的救濟管道。

立法院會1月7日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%；三讀條文也明定，上述規定在1月7日修正的條文公布施行前退休生效者，亦適用之。

行政院長卓榮泰批評，立院強行修法且嚴重違反法律，並破壞過往協商協議，政院斷然無法接受、礙難執行。

李來希今在臉書貼出行政院議程，稱行政院今天將在院會中依照憲法，針對警察人員人事條例修正案提出覆議；游毓蘭也發文提到，今天的行政院會將對攸關警消退休所得替代率提出覆議，即使明知這個覆議會被國會多數民意否決，他們還是要送、而且還會送釋憲。

不過，行政院公布的議程中，並未將覆議案納入討論事項，李慧芝今天指出，行政院已在3月24日收到修正案，仍在持續研議合法合憲的救濟管道，有決定將對外說明；她也提到，行政院會的議程是昨天下午才正式公開，不清楚消息來源。

依據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

若以24日推算，行政院若要提出覆議，最遲要在下周三通過院會，但適逢清明連假，未來政院是否加開院會因應，李慧芝則說，還在持續研議合法合憲救濟方式，有決定將對外說明。