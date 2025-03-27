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防衛演練 賴總統：地緣政治變化「我們不敢不準備」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，賴清德總統視察演練後表示，當大自然發生天災地變，或重大意外事故造成大量傷患時，又或者是區域地緣政治的變化等，「我們不敢不準備」。記者周佑政／攝影
總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，賴清德總統視察演練後表示，當大自然發生天災地變，或重大意外事故造成大量傷患時，又或者是區域地緣政治的變化等，「我們不敢不準備」。記者周佑政／攝影

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，賴清德總統視察演練後表示，預計在4月進行「城鎮韌性演習」，希望能夠打造台灣社會的韌性，能夠妥善因應，當大自然發生天災地變，或重大意外事故造成大量傷患時，又或者是區域地緣政治的變化等，「我們不敢不準備」。

全社會防衛韌性首次實地演練總計進行4小時，賴總統前往育平郵局視察「擴充急救醫療場所」。他表示，今天的演習是「有想定、無劇本」，也是第一次進行「擴充式急救醫療場所」的演習。

賴總統說，這次投入包括中央政府、地方政府、民間總共有超過1500人，他要特別感謝大家，在專業上充分展現，也同時可以看得出來大家平常訓練有素，才有辦法在「有想定、無劇本」的臨時狀況，在演習過程充分展現專業。

賴總統說，參與演習的人員非常投入、逼真，他有看到一位太太，要來報案，因為先生在安平港服務，聯絡不到，哭著來報案，非常、非常逼真。另外，他也看到重傷患者頸動脈出血、休克，表情也非常逼真，醫師全心全力投入。另外中等受傷骨折患者也在等，充分展現大家全心投入的狀況。

賴總統表示，這場演習的成功，不僅僅可以看到專業呈現，參與人員全心全意投入，還有幾點重要原則，未來可以推廣。第一，中央、地方協力，包括總統府、全社會防衛韌性委員會，以及台南市長黃偉哲率領的團隊攜手合作，從規畫設計到演練執行，大家都充分密切合作。

賴總統說，第二，看到可恃民力的投入，各種民間團體包括慈濟功德會、台灣基督教長老教會、天主教基督教芥菜種會，也可以看到小北商場投入等民間力量的投入。第三，跨區區域支援整合。有來自嘉義縣市，還有周邊高雄縣市投入這場演習工作。第四，看到社區民間自主性的行為。

賴政府推動全社會防衛韌性委員會，賴總統說，去年12月在總統府進行桌上推演，這次到台南進行小規模實地演練，也預計在4月進行「城鎮韌性演習」，目的是希望能夠打造台灣社會的韌性，能夠妥善因應，包括大自然發生天災地變，或重大意外事故造成大量傷患時，又或者是區域地緣政治的變化等。

賴總統說，有道是「預防重於治療」，「不恃敵之不來，恃吾有以待之」，「我們有準備，當事情發生就可以減低傷害」。希望可以透過力量，不僅僅是國軍力量，也希望可以透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣的安全，確保和平能夠透過實力的展現，達到和平的目標。

演習

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