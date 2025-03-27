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黃珊珊批北市賣聯開宅「帶頭炒房元兇」 國土署曝困境

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今開住宅法修法系列公聽會，有民團提出盼將TOD結合社會住宅，增加多元取得。示意圖。圖／報系資料照片
立法院內政委員會今開住宅法修法系列公聽會，有民團提出盼將TOD結合社會住宅，增加多元取得。示意圖。圖／報系資料照片

立法院內政委員會今開住宅法修法系列公聽會，有民團提出盼將TOD結合社會住宅，增加多元取得，而非北市府把聯開宅市價出售求最大財務收入。民眾黨立委黃珊珊也說，以往北市只租不賣，政府不該成為帶頭炒房的元兇，盼內政部要拿出態度。國土署也說，目前最大困境對土地價值差異大。

內政委員會今邀集各民間團體、學者及相關行政部門參與討論。OURs都市改革組織擔任秘書長彭揚凱表示，現在住宅需求動向調查僅是針對申請租金者，且是自願填寫，這樣的調查母體的數量及精準度不確定是否足夠？

彭揚凱也建議，政府能否參照國外建立登記平台，讓想要社宅的人直接去登記一次，不僅可以直接搜集資料，政府可以精準掌握需求，包括地點、無障礙設施等等，不用再像現在這樣每個社宅招租，就要重新登記一次。

針對多元取得社宅部分，彭揚凱認為，目前均是用公有土地取得社宅，但他認為有兩個潛力方向可納入住宅法，一個是結合都市整體開發，其次是結合大眾運輸導向的TOD，否則中央補貼大量財務給地方興建捷運，但現行機制並未將住宅納入評估項目，捷運開發仍停留在二十年前思維，以為捷運周邊土地開發為的是「賣房賺錢」，而北市更是要把一千多戶、出租率95%的聯開宅全數以市價出售，求最大財務收入。

黃珊珊也說，目前政府對於社宅評估需求，都只是喊數字，但卻沒有具體科學調查數字、調查母體不準確，民團盼建立登記平台，知道哪些地方有多少需求、再去蓋社宅，「不明白內政部為何不重視？」她說，喊出全國25萬戶，不該是隨便蓋在哪，數字達到就好。

黃珊珊說，過去財源不足，地方不敢自己蓋社宅，但北市過去幾年費盡全力蓋了兩萬戶社宅，盼財劃法過後，有3千多億下放到地方，中央地方在社宅政策應要有更大磨合。「以往北市只租不賣，但現在有新狀況，可能要把市府掌握的聯開宅開始賣，中華民國政府不該成為帶頭炒房的元兇」，盼內政部要拿出態度，也要有統一規範。

國土署長吳欣修也當場回應，現在要努力的是已完成都市計畫、區段徵收，但處於配地或剩餘土地的部分，都還在跟各縣市政府逐一努力協調，目前最大困境是大家對土地價值差異比較大，「縣市政府不該從增加財源概念去談，應要從開發成本平衡來談土地價值，中間土地取得溝通上存在落差。」

吳欣修強調，若未來受限財劃法重新財源分配，勢必要從新調整政策，未來要求地方政府整開區優先興建社宅，會列為優先土地開發目標，讓其不至於淪為炒房炒地。

北市府 社宅 財務

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