查無不法！民進黨廉政會簽結陳歐珀im.B調查案 還其清白

前立委陳歐珀2023年5月曾因被外界指涉與im.B詐騙案有關，向民進黨廉政委員會自請處分調查，全案經過檢調與黨內多方調查，廉政會確認陳歐珀未涉及不法行為，還其清白，日前簽結此案。陳歐珀今天表示，這是對他多年來承受質疑的最好證明，也為他未來推動地方發展事務注入更多動能。

該案起因於陳歐珀曾在不知情下，無償使用涉及詐騙吸金集團人士曾耀鋒提供車輛與房產，引發外界質疑並進入司法調查，去年8月1日台北地方法院宣判證明陳歐珀與詐團無涉；民進黨廉政委員會也完成此案調查，3月25日發函宣布簽結，確認陳歐珀在im.B事件中沒有違法或不當行為，洗刷污名。

廉政署25日給陳歐珀的簽結公文提到「後經檢調司法機關偵辦，並無查出被調查人陳歐珀同志有涉及詐騙等情事」、「本案依廉政條例第9條第5款，其他不再有必要調查者，規定予以簽結。」

陳歐珀表示，「2023年對我的惡意抹黑指控，今天民進黨廉政委員會終於還我清白！」當初他為了延續宜蘭民主香火、為了賴清德總統當選，毅然退出立委選舉並全力輔選，讓陳俊宇得以當選立委，賴清德總統能延續中央綠色執政，退選的決定是基於對宜蘭民主與建設延續的責任感，也是當下最好的決定，他無怨無悔。

他表示，去年2月檢調與8月法院宣判，他與詐騙集團無關，如今民進黨廉政委員會簽結調查，證明其清白；回顧這段人生的低谷，他重拾家庭溫暖，也陪伴媽媽走完人生最後路程，內心只有感恩，他始終堅信「邪不勝正」，事實終究會還原真相，感謝一路走來相信支持他的鄉親。

地方人士認為，黨中央廉政會結案，對陳與支持者都打了一劑強心針。陳歐珀表示，「真金不怕火煉」，他沒有對不起鄉親的託付，去年他創辦台灣希望智庫協會投入地方議題研究與推動，凝聚民間社團協會支持其理念，透過論壇、政策座談及社區活動促進公共參與，未來他會繼續勤跑基層，盼為宜蘭帶來更多正面改變。

《陳歐珀疑涉im.B事件大事記》

★2023年4月，陳歐珀通過黨中央提名，成為宜蘭縣民進黨立委候選人。

★5月im.B事件爆發，陳歐珀等人捲入該事件。

★5月15日，主動申請民進黨廉政會調查：因被指控無償使用涉及詐騙吸金集團人士曾耀鋒提供的車輛與房產，陳歐珀表示，為不知情況下使用，主動向民進黨廉政委員會申請接受調查。

★5月21日，宣布退出立委選舉，顧全政治大局。

★5月24日，民進黨中央廉政會開會做成口頭警告，提醒其未來應更謹慎處理人際關係。

★2024年2月，檢方公布起訴名單，陳歐珀未涉及任何詐騙行為。

★8月，經過司法調查，法院裁定陳歐珀與詐騙案無涉，未涉及任何不法行為，還其清白。