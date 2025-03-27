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柯文哲血尿恐急性腎損傷 醫：3狀況應馬上處置

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
民眾黨稍早指出，65歲的前主席柯文哲（中）在台北看守所持續血尿，疼痛難當伴隨嘔吐現象，經過判斷恐為急性腎損傷。圖／本報資料照片
民眾黨稍早指出，65歲的前主席柯文哲（中）在台北看守所持續血尿，疼痛難當伴隨嘔吐現象，經過判斷恐為急性腎損傷。圖／本報資料照片

民眾黨稍早指出，65歲的前主席柯文哲在台北看守所持續血尿，疼痛難當伴隨嘔吐，經過判斷恐為急性腎損傷。腎臟科醫師指出，血尿且會疼痛的患者，多數是泌尿道感染或因結石導致，一定年齡族群也可能是泌尿道腫瘤，屬於急性問題要馬上處置；在無法攝取很多水分的環境下，也可能加重狀況。

台中榮總臨床毒物科主任、腎臟科醫師鍾牧圻指出，血尿會導致疼痛，可能是泌尿道感染，或因為泌尿道結石，加上柯的年齡，也不能完全忽略可能是泌尿道癌症或腫瘤的可能性，結石、感染、腫瘤等問題都屬於急性狀況，需要馬上檢查處置。

腎損傷的病人，腎臟排毒能力會下降，鍾牧圻表示，患者的腎絲球過濾率會明顯下降，及時發現最重要，並找出導致急性腎臟病的原因，感染個案要給予抗生素治療、結石則要手術取出，如未及時處理，嚴重可能需要洗腎。

鍾牧圻說，血尿個案不太可能因為生活壓力、睡不好、情緒不佳等引發，不過如果本來就有前述症狀，加上在無法攝取很多水分的環境下，也可能加重狀況。

柯文哲太太陳佩琪、民眾黨團主任陳智菡、立委陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯等人，中午舉行記者會，指出柯文哲在台北看守所持續血尿，疼痛難當伴隨嘔吐現象，經過判斷恐為急性腎損傷，顯見有緊急就醫需求，陳佩琪將委託律師盡速提出申請，協助就醫住院避免延誤致使病情加速惡化。

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