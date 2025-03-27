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網傳趁國民黨辦政策說明會帶「斃命物」 高雄警動員200餘人戒備

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部今晚辦政策說明會，網傳有抗議者要帶「斃命物品」，高雄警動員戒備。示意圖。本報資料照片
國民黨高雄市黨部今晚辦政策說明會，網傳有抗議者要帶「斃命物品」，高雄警動員戒備。示意圖。本報資料照片

國民黨高雄市黨部今晚舉辦「守護民主，人民作主」 政策說明會，網路傳聞有人要攜帶「可以一次斃命的物品」參加活動，也有民間團體醞釀到場抗議，高雄市警局規畫200餘警力戒備，避免節外生枝。

國民黨高雄市黨部訂今晚7時起，在高雄市鳳山區五甲二路五甲龍成宮，舉辦「守護民主，人民作主」 政策說明會，包括國民黨高雄市黨部主委柯志恩、民眾黨主席黃國昌、立委謝龍介、前立委鄭麗文及高雄市國民黨籍議員等人參加活動。

3月20日有人在網路上揚言，將攜帶「可以一次斃命的物品」參加活動，並傳出有團體也要去抗議，高雄市警局連日規畫預備警力，防止會場失序。

高雄市警察局長林炎田表示，警方已經召開多次會議，依照保障合法、取締非法、防制暴力、避免衝突的原則，部署妥適、周延警力，且注意現場的比例原則。

據了解，高雄市警鳳山、苓雅2分局及刑警大隊、保安大隊，今天共規畫200多名警方戒備，但警方表示，這只是預備警力，只由制服員警維護秩序及疏導交通，預備警力就近守候，一旦出狀況會立即趕到會場處理。

國民黨 網路 高雄市

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