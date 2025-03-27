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影／全社會防衛韌性實地演練在台南 賴清德抵達育平路廣場

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝

總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，演練情境包含發生大規模地震海嘯、關鍵基礎設施因不明因素爆炸等天然災害，動員900人參與，在沒有軍方參與狀況下，驗證中央、地方及民間應變能力，賴清德總統於中午12時30分抵達育平路廣場。

今天育平路廣場周邊包括育平路、平通路、健康三街及建平八街等全幅均全面管制，現場制服警察、偵查隊蒐證小隊、保大霹靂小組警力以及國安人員將廣場周邊重重包圍；因人車均管制不得進入，廣場周邊也沒有民眾逗留，若有民眾經過拍照，國安人員也立即注視警戒。

今天的演練，賴清德總統與副總統蕭美琴出席觀摩不同的演練情境，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練，蕭美琴觀摩南區南寧高中疏散撤離演練及收容演練；賴總統於中午12時30分抵達廣場，蕭美琴上午10時許已前往南寧高中。

這次實地演練時間為上午10時至下午2時，分為Ａ、Ｂ情境，情境Ｂ首先是關鍵基礎設施演練，設定安平港遊客服務中心因不明原因爆炸，導致現場傷亡200人，開設緊急應變小組，將傷患後送育平路廣場擴充急救醫療場所。

情境Ａ為菲律賓海板塊錯動導致規模8地震，海嘯可能在地震發生後60至90分鐘抵達台灣七股以南地區，台南市政府成立災害應變中心疏散民眾往高處避難，也預防性疏散撤離海嘯潛勢區民眾至南區南寧高中。

據了解，演練動員500名民眾參與，防災士、民防總隊、關鍵基礎設施警力和替代役約400人參加演練。這次演練是首次實地實景的複合式操演，更是全國首次擴充急救醫療場所的關鍵演練，將設置前進外科小組（FRSD）。據了解，相關設備主要參酌美方配置。

賴總統上台後在總統府成立全社會防衛韌性委員會，期盼中央地方協力，結合民間力量攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主四韌性為目標；該會於去年12月26日邀中央部會及台南市政府舉行桌上推演。

這次實地演練為接續桌上推演的內容，演練結束後將在台南市政府舉行全社會防衛韌性委員會第3次會議及會後記者會，交流演練意見與開放記者提問。

總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練，因人車均管制不得進入，廣場周邊沒有民眾逗留。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練，因人車均管制不得進入，廣場周邊沒有民眾逗留。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練，因人車均管制不得進入，廣場周邊也沒有民眾逗留。記者袁志豪／攝影
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練，因人車均管制不得進入，廣場周邊也沒有民眾逗留。記者袁志豪／攝影
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統抵達觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統抵達觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統抵達觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統抵達觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練，因人車均管制不得進入，廣場周邊沒有民眾逗留。記者袁志豪／攝影
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練，因人車均管制不得進入，廣場周邊沒有民眾逗留。記者袁志豪／攝影
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，市長黃偉哲抵達育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，市長黃偉哲抵達育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／攝影
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／攝影
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統抵達觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統抵達觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝
總統府「全社會防衛韌性委員會」今天在台南舉行實地演練，具醫師背景的賴總統觀摩育平路廣場擴充急救醫療場所演練。記者袁志豪／翻攝

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