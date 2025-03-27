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預算被砍影響海纜修復？藍委：中華電信修的干數發部、NCC何事

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台馬二號、三號海纜日前斷裂，數發部高喊預算被砍，恐將影響海纜修復。但被立委反駁，根本是中華電信在修。示意圖。圖／本報系資料照片
台馬二號、三號海纜日前斷裂，數發部高喊預算被砍，恐將影響海纜修復。但被立委反駁，根本是中華電信在修。示意圖。圖／本報系資料照片

台馬二號、三號海纜日前斷裂，數發部高喊預算被砍，恐將影響海纜修復；國民黨立委陳雪生今日在立法院交委會質詢直言，「海纜都是中華電信去修的，干你們屁事，什麼叫做詐騙，這就叫詐騙。」

台馬海纜二號、三號因為設置在水深較淺的台灣海峽，經常遭往來漁船、商船割斷，因而影響馬祖居民通訊，陳雪生因為是國民黨連江縣立委，NCC（國家通訊傳播委員會）今日赴立法院交委會進行業務概況報告時，特別針對馬祖海纜議題質詢。

陳雪生指出，台馬二號、三號海纜斷掉，「要查證一下，不要第一時間都甩給中共。」尤其最近幾次台馬二號、三號海纜斷掉，主因都是自然劣化，而非漁船、商船惡意切斷。

陳雪生抨擊，數發部、NCC都說因為預算被砍，沒有辦法修復海纜，「你們這時候跳出來說預算受到影響，這到底干你們屁事？都是中華電信在修。明明都是中華電信在修，你們只是督導單位，數發部、NCC出了一毛錢嗎？一毛錢都沒出。」

NCC代理主委僅陳崇樹回應，目前海纜已經被規劃為關鍵基礎設施（CI），主政機關不在NCC，未來會請業者持續完善維護服務跟營運計畫。

NCC 陳雪生 馬祖

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