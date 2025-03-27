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業務費遭砍 NCC：房租協商中最多運作到9月

中央社／ 記者蘇思云台北27日電

NCC今年業務費遭刪減5成，4月恐面臨欠缺經費導致機關停止運作。NCC代理主委陳崇樹今天表示，目前正在跟辦公室房東協商，看能否延後支付房租，但就算延後支付房租，在現況不變狀況下，最多可能只能撐到9月。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委林俊憲質詢時指出，NCC業務費遭刪減5成、凍結1成，嚴重影響水電費跟房租，而且很多跟人民有關的業務，包括海關射頻進口後需要NCC認證檢驗，還有建築物的電信設備審查與審驗等也有近3萬件都可能受影響。

陳崇樹表示，目前房租部分比較傷腦筋，希望跟辦公室的地主協商延後支付房租。

陳崇樹會中受訪時補充，如果其他情況不變下，最多可能延後撐到9月，因為業務費部分也包含水電費跟通訊費，很多電腦系統維運需要通訊費，如果無法支出，系統運作都會停擺。

國民黨立委黃健豪則認為，NCC執行業務上主要是依靠基金，但現在基金還沒審查，質疑沒影響那麼大。

國民黨立委邱若華也說，依照相關資料，NCC預算業務費刪減3000多萬後，最後核列是7億800多萬元，但還有通傳基金5億元與有線基金2.7億元可運用，也就是說業務費並沒有像當初所說刪減到1元，認為NCC應該也要對外說清楚。

陳崇樹表示，打詐跟射頻檢測的費用雖然主要是在通傳基金中，但業務費有水電費、通訊費，可能影響系統運作，其餘像是通訊傳播監理、有線廣播電視等相關業務，還是需資訊系統才能運作。

NCC 國民黨 房租

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