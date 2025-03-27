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加強個資保護 政院將成立委員會

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院27日宣布將《個資保護委員會組織法》送到立法院。台灣醒報
行政院27日宣布將《個資保護委員會組織法》送到立法院。台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】未來若有個資外洩案件，將有「個人資料保護委員會（個資會）」能處理！行政院27日宣布將《個資保護委員會組織法》送到立法院，未來若修法通過，將設立個資會處理個資監管保護等相關業務，公務機關也要設立個資長確保各機關保障個資。

非公機關制定規則

個資會籌備處官員表示，未來將成立獨立監督機關個人資料保護委員會（下稱個資會），並增訂個資事故通報、應變與紀錄留存義務、公部門個資保護監管機制，及監管私部門個資保護之過渡期間機制等相關規定，強化我國整體個資蒐用之合法性與可信度。

「個資會將是中央三級機關！」官員指出，委員會將採合議制運作、委員任期保障及免除（兼）職務之條件等規範，確保其獨立行使職權及謹守利益迴避原則。日後將由個資會統一受理個資外洩等事故通報，以利掌握相關事態。又為了強化各類公務機關、非公務機關的控管，個資會也將訂定共通基礎版的安全維護管理辦法，作為日後執法的基準。

公務機關設個資長

另外，公務機關應置個資保護長，由機關首長指派適當人員兼任，以統籌規劃的角色，由上而下、深化落實公部門的個資保護文化；考量個資會成立初期的監管資源尚未齊備，故設計過渡機制，已有明確目的事業主管機關的業者，則在個資會成立後6年內，逐步完成監理事權轉交。

媒體關注，未來將由個資會直接監管「目前沒有明確目的事業主管機關的業者」的範圍。個資會籌備處法制事務組組長林裕嘉回應說，例如平台業者，不同平台的主管機關，還有融資租賃業也還有爭議。

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