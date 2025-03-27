72.5%支持嚴審預算 藍盼預算充實軍費

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「超過7成民眾支持藍委嚴審預算、刪減不必要開支，這些錢可以拿去充實國防，在野黨監督有理！」國民黨27日公布政黨民調指出，還有63.8%民眾支持凍結部分預算，不讓民進黨便宜行事；市議員江怡臻指出，錯誤能源政策、就安基金演唱會、進口臭雞蛋等等弊案重重，藍委當然要嚴格審查預算，將這些錢充實國防。

多件預算遭浪費

國民黨新北市議員江怡臻表示，總預算2.9兆創下歷史新高，但民進黨卻說這個不能刪、那個不能刪，還辯稱施政困難，但民調指出，72.5%民眾支持立委嚴審預算。她列舉民進黨濫用預算案例指出，錯誤能源政策撥補台電4千億、沒人看得Taiwan+58億、新竹棒球場12億、就安基金演唱會365萬，「這些不就證明預算應該嚴審？」

國民黨發言人楊智伃則強調，預算「凍結」與「刪減」不同，凍結是要求績效不彰的單位或預算要提出更好的報告才能解凍。民調也指出，63.8%民眾支持立法院暫時凍結預算，不讓民進黨便宜行事。她批評說，若民進黨想要機關正常運作，為何至今仍未提出解凍案？

砍掉預算挪作軍費

「中選會不中立、國艦國造海鯤號還沒海測，難道不該凍結嗎？」楊智伃舉例說，海鯤號落成至今已經4百多天卻沒有海測，中選會近來積極協助民進黨政府大罷免，無人機產業園區恐造成變相控管，外交部高價購買宏都拉斯白蝦，卻無法維持邦交，內政部民主園遊會，真的與全民國防有關？這些都有必要凍結。

國政基金會副執行長凌濤指出，74.5%民眾認同刪減總預算不必要開支，要求民進黨將錢花在刀口上。他強調，雖然民進黨口口聲聲說要抗中保台，但因為總預算執行浪費，可總統賴清德又說要增加國防經費到GDP的5%，「沒有財源要如何增加預算？」，因此國民黨呼籲，賴政府將這些砍掉的錢拿去增加國防。

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