賴清德、盧秀燕難得同台 賴曝光兩人電梯談話

光田綜合醫院沙鹿向上院區今開幕，賴清德總統、台中市長盧秀燕罕見同台亮相，兩人雖先後上台致詞，過程中兩度擦身、互相點名，但全程零互動，不過，賴總統在致詞時特別提到兩人在電梯裡的對話。盧秀燕在賴總統抵達及離開時，都親自迎接及歡送。

盧秀燕被視為藍營2028總統候選人，台中商業會日前拜訪市長盧秀燕，會中不動產公會理事長林正雄也公開勸進「當仁不讓」「再上一層樓」並表達台中最大的公會，理應支持台中的總統候選人，獲得台下兩度熱烈掌聲，盧點頭微笑致意。賴清德總統與盧秀燕兩人今天同台，互動備受關注。

台中市長盧秀燕今天上午在光田向上院區，等候迎接賴清德總統進場，兩人同搭電梯，賴清德致詞時指出，剛剛在電梯當中跟盧市長閒聊的時候，盧市長也很客氣回應，我說，「秀燕恭喜你，你當市長，能夠有這家醫院來幫你的忙，然後幫你照顧市民的健康，你一定是可以得到民眾更多的支持。」

賴清德非常感謝光田醫院過去是在沙鹿、大甲為病人服務，現在選址在這個國道旁，未來服務的不是只有台中市民而已，連南投、彰化民眾都可以就近來到這裡看診。最後賴總統再次代表國人感謝光田醫院，三代112年來，對中部民眾健康的守護，還有對社會的安定國家的進步帶來的貢獻。

據了解兩人在電梯寒喧閒聊，賴總統稱讚台中人好福氣，有這麼大的醫院可以服務市民。市長盧秀燕接話表示，台中人口一直成長，基礎建設也得跟上，很需要像醫院等設施。

兩人出電梯後，賴總統與盧秀燕一起進場，坐在第一排，兩人隔著光田總院長王乃弘。盧秀燕致詞說，光田說總統與市長是貴人「我們不是光田的貴人，光田才是海線及中部病患的救命恩人」 賴總統致詞也呼應盧秀燕的說法，認為光田才是市民的貴人。

賴清德與盧秀燕與光田家族合照，中間均隔著王乃弘，合照過後，盧秀送總統搭電梯，隨後回到現場接受聯訪。在旁的人認為盧秀燕送往迎來，賴清德也回禮寒喧，兩人有來有往。