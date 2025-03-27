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國民黨民調：72.5%民眾支持立委嚴審預算

中央社／ 台北27日電

國民黨今天公布民調，有72.5%民眾支持立委嚴審預算；智庫副執行長凌濤說，民進黨一直講抗中保台，如果不監督總預算，哪裡來的經費投注在國防軍備上；國民黨的立場非常清楚，節省的預算希望都投注在國防軍備上，比民進黨只會用嘴說更實際。

國民黨今天召開記者會公布民調，有72.5%民眾支持立委嚴審預算，凌濤指出，多數民意支持嚴審預算，經交叉分析，最支持的年齡層是20歲至29歲占83.5%，30歲至39歲與20歲至29歲均有73%支持暫時凍結預算，由此可見國民黨主張撙節預算受到年輕族群的支持，而這筆被撙節的預算應該投入國防。

凌濤表示，國民黨反共產主義也反對台獨，立場堅定不移，中華民國唯有強硬的國防才能保護自己，不要像民進黨只會嘴巴上說說。

與會的國民黨新北市議員江怡臻說，民調顯示高達72.5%的民眾支持立委嚴格審查預算，其中非常支持高達42.3%，還算支持也高達了30.2%，顯示民意非常支持在野立委嚴審預算不讓民進黨擺爛。

國民黨發言人楊智伃表示，除了刪除預算，總預算中還有暫時凍結的部分，通過凍結方式要求績效不彰的相關單位，必須要提出報告以解凍預算。民調中提問，「如果政府前一年預算亂用或成果太差，請問民眾是否支持立委先通過一半預算，等政府交出成果報告後才能使用剩餘的預算」，共有將近63.8%的民眾支持以凍結方式讓施政計畫更好。

國民黨表示，這次民調是由國民黨委託十方民調公司執行，調查時間為3月16日至18日，有效樣本數1072份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

國民黨 國防 民調

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