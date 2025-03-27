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民進黨中國部：中國才是恐怖統治政權 不必作賊喊捉賊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部今天表示，中國國台辦公布了對八旗文化總編輯富察的無理判刑、設立台獨幫兇舉報專欄，完全驗證中國才是真正的恐怖統治政權，大可不必作賊喊捉賊。圖／聯合報系資料照片
民進黨中國部今天表示，中國國台辦公布了對八旗文化總編輯富察的無理判刑、設立台獨幫兇舉報專欄，完全驗證中國才是真正的恐怖統治政權，大可不必作賊喊捉賊。圖／聯合報系資料照片

民進黨中國部今天表示，中國國台辦公布了對八旗文化總編輯富察的無理判刑、設立台獨幫兇舉報專欄，完全驗證中國才是真正的恐怖統治政權，大可不必作賊喊捉賊，明明是中國在破壞現狀、威脅台海和平，還一直想推責給民進黨政府。

民進黨中國部指出，中共當局近年來不斷擴大對台灣全面的統戰滲透、利用認知作戰分化台灣社會、以各種灰色地帶作為侵奪台灣主權，造成台灣的國安及統戰風險不斷升高，賴總統提出的「國安17策」是為反制中共統戰滲透、守護民主自由和平。中共當局各項指控是「麻煩製造者找麻煩、真恐怖政權批恐怖」，根本是滑天下之大稽。

民進黨中國部表示，中國對台的各項惡意作為已經引發美國、歐盟等國際社會的強烈關注與譴責，連中立國瑞士都罕見提出警示，足見中共才是真正的和平威脅者。

民進黨中國部指出，兩岸關係的改善必然要兩岸雙方的善意表達與累積，民進黨政府對兩岸關係持續善意不變、承諾不變，也願意在對等尊嚴下與對岸展開良性對話，共同推動健康有序的兩岸交流。

民進黨中國部呼籲，中共當局不要再是非不分、顛倒黑白，應該早日面對兩岸互不隸屬的現實，停止對台灣的文攻武嚇與統戰滲透，務實理性處理兩岸關係，與民進黨政府展開良性對話，勿在謊言鋪成的絕路上越走越遠。

中共 民進黨 統戰

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