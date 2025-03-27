快訊

全球首例！義大利頁報發行AI報紙 挑戰新聞倫理掀業界疑慮

台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

警犬值勤中「被正妹煞到」愣原地流口水 領犬員尬爆狂拉牽繩：快走啦好丟臉

申請育兒津貼引質疑 黃健豪：證實相關經費一毛未刪

中央社／ 台北27日電
國民黨立委黃健豪甫喜獲龍鳳胎，今到區公所申請育兒津貼。圖／取自黃健豪臉書
國民黨立委黃健豪甫喜獲龍鳳胎，今到區公所申請育兒津貼。圖／取自黃健豪臉書

國民黨立委黃建豪最近升格三寶爸，親自前往公所申請育兒津貼，卻遭網友及罷團質疑領補助又砍補助。黃健豪今天表示，他是用自己親身經歷來告訴民眾，今年育兒津貼相關補助一毛未刪，所有新手爸媽都領得到，希望大家不要恐慌。

國民黨立委黃健豪育有3歲大女兒，近期又喜獲龍鳳胎，升格為三寶爸。黃健豪日前親自前往區公所申請育兒津貼，但遭網友質疑在野黨立委領補助卻在審查預算時刪凍補助，罷團更指出黃健豪曾提議將勞動部「促進職場平權，落實就業平等」預算新台幣8683萬4000元凍結50%刪除3000萬元。

黃健豪今天在立法院接受媒體聯訪時澄清，政府少子化政策的預算分散在教育部、衛福部及勞動部，日前勞動部長洪申翰曾指立院刪凍預算影響育嬰留停津貼，但後來又坦承是口誤。他用自己親身經歷，告訴民眾今年育兒津貼相關的經費都一毛未刪，所有的新手爸媽都可以申請得到。

黃健豪指出，大罷免的熱潮從去年開始醞釀，現在進入到第二階段連署收件的時間，對於罷免團體及民進黨來講，為能夠迅速收集一定份數的連署書，當然希望透過各種方式及議題的操作，來為大罷免添柴火。

他表示，呼籲大家在面對公共事務還是要基於事實說話，不要把不相干的事情摻和在一起，就好比他個人申請育兒津貼也能夠跟預算審查扯在一起，希望大家能夠就事論事。

另外，國民黨立委陳菁徽也表示，育兒津貼是在114年的少子女化對策計畫下進行補助，她詢問教育部國教署，育兒津貼、學前補助是否能領到。國教署表示，目前計畫已經核定，不論是津貼或是就學補助都依序在發放。

陳菁徽指出，育兒津貼是放在「獎補助費」裡面，156億元是一毛未刪，所以育兒津貼這些錢，全國人民都領得到，請主管機關不要再放任造謠，甚至主管機關自己在造謠。

勞動部 育兒津貼 黃健豪

延伸閱讀

少子化嚴峻 陳菁徽批前瞻計畫托育經費執行率僅約8成

衛福部次長稱財劃法、預算凍結影響育兒津貼 立委轟恐嚇人民

申請育嬰津貼遭炎上 藍委黃健豪：預算都未刪

中市大罷免綠民代上街頭 藍委黃健豪領育兒津貼證明沒有刪預算

相關新聞

柯文哲持續血尿恐急性腎損傷 陳佩琪緊急申請就醫住院

台北地方法院審理京華城容積弊案，傳出台北市前市長柯文哲健康亮紅燈，柯文哲妻子陳佩琪預計提出緊急就醫需求，協助就醫避免病情...

影／國民黨赴高演講傳抗議人帶「斃命物品」 陳其邁：政治性言論應受高度保障

國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，立委柯志恩、謝龍介、前立委鄭麗文、民眾...

立委抨擊NCC委員會議停擺：假訊息滿天飛也無法處理

NCC（國家通訊傳播委員會）代理主委陳崇樹今日赴立法院進行業務概況報告，各黨派委員憂心，NCC委員會停擺之後，假訊息、不...

川普對進口汽車祭25%關稅 政院：有跨部會因應方案

美國總統川普宣布對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅，新制將於4月2日生效。行政院發言人李慧芝今天指出，我國...

綠質疑立院25日院會無效 行文韓國瑜召開朝野協商

立法院會25日在表定開會時間結束後，通過由藍白立委提案，將反廢死及反戒嚴公投案逕付二讀。繼昨天質疑違法會議、非法表決，要...

賴清德、盧秀燕難得同台 賴曝光兩人電梯談話

光田綜合醫院沙鹿向上院區今開幕，賴清德總統、台中市長盧秀燕罕見同台亮相，兩人雖先後上台致詞，過程中兩度擦身、互相點名，但全程零互動，不過，賴總統在致詞時特別提到兩人在電梯裡的對話。盧秀燕在賴總統抵達及離開時，都親自迎接及歡送。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。