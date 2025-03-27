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王鴻薇籲公務員適用勞工職安法 考院：各方意見不同

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會，質詢保訓會主委蔡秀涓（圖），表示是否應讓公務人員全面適用職安法？蔡表示，對於是否適用職安法，各方意見不同。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會，質詢保訓會主委蔡秀涓（圖），表示是否應讓公務人員全面適用職安法？蔡表示，對於是否適用職安法，各方意見不同。圖／聯合報系資料照片

去年發生公務員霸凌案，遂生職場安全保障疑慮。國民黨立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會，質詢保訓會主委蔡秀涓，表示是否應讓公務人員全面適用職安法？蔡表示，對於是否適用職安法，各方意見不同。

王鴻薇說，公務人員希望能夠爭取全面適用職安法，勞動部認為照顧的是勞工，對此事目前沒有積極回應，請問是否同意公務人員全面適用職安法？蔡秀涓表示，因為立法院的期待是儘速完備「公務人員保障法」跟「公務人員安全及衛生防護辦法」，最主要議題讓現有保障法跟安衛辦法更完備，修法正在徵詢各方意見。

蔡秀涓說，對於是否適用職安法，各方意見不同，盡他們努力，讓法制更完備。有關提升法的位階，增加行政罰、懲戒罰，新增行政裁罰，還有違反刑事部分移送檢調單位。

王鴻薇表示，在公務人員內部現在不是完全沒人適用職安法，這由勞動部指定。在職業安全保障，大家都公認，適用於勞工的職安法優於公務人員的，但不要變成一國兩制，部分適用，絕大部分不適用。

王鴻薇繼續說，如果按照蔡秀涓剛剛說法，就現在公務人員體系的安衛辦法或保障法等，公務人員普遍希望適用職安法，是覺得不應該嗎？蔡回應，目前因為公務人員分布各種不同世代，全國各種場域不同，目前不同類別的公務人員代表、用人機關對此議題也在討論，各國法制也有一元制跟二元制。王強調，基層公務員保障愈多愈好，重點是應該要朝向公務人員適用職安法。

公務員 勞動部 王鴻薇

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