柯文哲持續血尿恐急性腎損傷 陳佩琪緊急申請就醫住院

台北地方法院審理京華城容積弊案，傳出台北市前市長柯文哲健康亮紅燈，柯文哲妻子陳佩琪預計提出緊急就醫需求，協助就醫避免病情惡化。

陳佩琪先前在臉書發文指出，「那天在庭上聽聞律師說先生有血尿，還會晚上痛醒，讓我擔憂不已」，台北看守所對此表示，已經協助柯文哲向所內醫師看診，並且按照醫囑安排後續就診事宜，後續將持續注意其身體狀況，並且提供其所需之醫療照護。

民眾黨稍早發布採訪通知，針對柯文哲在台北看守所持續血尿，疼痛難當伴隨嘔吐現象，經過判斷恐為急性腎損傷，顯見有緊急就醫需求，陳佩琪將委託律師盡速提出申請，協助就醫住院避免延誤致使病情加速惡化，出席人員包括陳佩琪、台大醫院退休內科教授謝炎堯、民眾黨立委陳昭姿、民眾黨立法院黨團主任陳智菡。