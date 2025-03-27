被霸凌公務員調離原機關可不經同意？考院：已啟動討論

去年勞動部爆發公務員霸凌案，國民黨立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會提到，有被霸凌公務員想調離原機關卻遭駁回的情況，考試院是否修法「公務人員任用法施行細則」，調離原機關不需得到原機關同意？銓敘部長施能傑說，已啟動討論，但意見較多元，要再充分溝通。

王鴻薇今在立院司委會質詢施能傑。她表示，去年勞動部勞發署北分署爆發霸凌案，第一線公務人員面臨法的不足外，很多公務人員在原單位若受到霸凌或身心無法承受，想要調離原單位，難上加難。施說，公務人員要離開原機關，各式各樣原因都有，須向原機關申請，大部分原機關都是同意的。

王鴻薇追問，公務人員如果要調離原機關要得到原機關同意，合理嗎？施能傑表示，現在規定是如此，但不能說不合理，用人權在機關，機關有用人需要，要考慮當事人需求跟發展，這兩者要兼顧。

王鴻薇提到，央廣在數年前爆發重大弊案，吹哨者向董事長、各董事揭發弊案後，其考績受影響也受到霸凌，這樣的個案非常多。去年公務員霸凌案發生後，想要調離原機關，十之八九不准，只能繼續承受考績或言語霸凌。在「公務人員任用法施行細則」這部分，是否可以修正，不需要一定要得到原機關同意，才能商調其他單位？

施能傑回應，事實面是每年調動人數為全國平均一萬人，大部分機關是同意的，部裡面確實在啟動討論機制。他一進來就先處理這問題，除了公務人員本身需求，也要兼顧機關需求，看兩者之間怎樣取得平衡，目前方向是要討論機制，可以的話會來處理這問題。

王鴻薇再追問，公務人員想要離開原單位，原單位遲遲不放人，是否加速推動？施能傑表示，部裡面早在上個月，甚至更早之前就邀請機關來討論，第一次的討論機關意見比較多元，要再充分溝通。