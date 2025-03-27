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被霸凌公務員調離原機關可不經同意？考院：已啟動討論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
銓敘部長施能傑上午赴立法院司法及法制委員會列席報告業務概況及立法計畫並備質詢。記者林伯東／攝影
銓敘部長施能傑上午赴立法院司法及法制委員會列席報告業務概況及立法計畫並備質詢。記者林伯東／攝影

去年勞動部爆發公務員霸凌案，國民黨立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會提到，有被霸凌公務員想調離原機關卻遭駁回的情況，考試院是否修法「公務人員任用法施行細則」，調離原機關不需得到原機關同意？銓敘部長施能傑說，已啟動討論，但意見較多元，要再充分溝通。

王鴻薇今在立院司委會質詢施能傑。她表示，去年勞動部勞發署北分署爆發霸凌案，第一線公務人員面臨法的不足外，很多公務人員在原單位若受到霸凌或身心無法承受，想要調離原單位，難上加難。施說，公務人員要離開原機關，各式各樣原因都有，須向原機關申請，大部分原機關都是同意的。

王鴻薇追問，公務人員如果要調離原機關要得到原機關同意，合理嗎？施能傑表示，現在規定是如此，但不能說不合理，用人權在機關，機關有用人需要，要考慮當事人需求跟發展，這兩者要兼顧。

王鴻薇提到，央廣在數年前爆發重大弊案，吹哨者向董事長、各董事揭發弊案後，其考績受影響也受到霸凌，這樣的個案非常多。去年公務員霸凌案發生後，想要調離原機關，十之八九不准，只能繼續承受考績或言語霸凌。在「公務人員任用法施行細則」這部分，是否可以修正，不需要一定要得到原機關同意，才能商調其他單位？

施能傑回應，事實面是每年調動人數為全國平均一萬人，大部分機關是同意的，部裡面確實在啟動討論機制。他一進來就先處理這問題，除了公務人員本身需求，也要兼顧機關需求，看兩者之間怎樣取得平衡，目前方向是要討論機制，可以的話會來處理這問題。

王鴻薇再追問，公務人員想要離開原單位，原單位遲遲不放人，是否加速推動？施能傑表示，部裡面早在上個月，甚至更早之前就邀請機關來討論，第一次的討論機關意見比較多元，要再充分溝通。

施能傑 王鴻薇 霸凌

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