快訊

全球首例！義大利頁報發行AI報紙 挑戰新聞倫理掀業界疑慮

台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

警犬值勤中「被正妹煞到」愣原地流口水 領犬員尬爆狂拉牽繩：快走啦好丟臉

遭國台辦列台獨打手 吳思瑤：代表我做對事說對話

中央社／ 台北27日電
中國大陸國台辦官網昨天上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，被舉報的人員包括民進黨立委吳思瑤等人。記者陳正興／攝影
中國大陸國台辦官網昨天上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，被舉報的人員包括民進黨立委吳思瑤等人。記者陳正興／攝影

中國大陸國台辦官網昨天上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，被舉報的人員包括民進黨立委吳思瑤等人。吳思瑤今天受訪說，這代表她做對很多事、說對很多話，說出中共不敢面對的真相。

針對「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，國台辦發言人陳斌華26日表示，被舉報人員包括內政部長劉世芳，以及民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、台獨網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，之所以能被國台辦列為追殺的黑名單，一定是因為她做對很多事、說對很多話，更說出中共不敢面對的真相，她會持續努力做對的事、說對的話，就算中國再將她列為其他幾10個黑名單，「我都沒在怕」。

吳思瑤指出，她同時也被國民黨列為頭號眼中釘、被國民黨惡罷及亂罷，但這都不會影響她的問政專業及對台北市北投、天母的付出，如果下次榮登台獨頑固份子的話，「我請點心、飲料」。

媒體追問，北檢檢察官也被列為台獨打手。吳思瑤說，中國把不喜歡的人視為眼中釘，這也凸顯中國想要長臂管轄，想要製造可以干擾台灣內政的情形，更想把手伸進台灣的法治，政治意圖非常清楚。

吳思瑤表示，台灣是言論自由及主權獨立的國家，公正獨立辦案的檢察官，其中有人因為偵辦前民眾黨主席柯文哲的案件，就要被國台辦追殺、列為黑名單，這就證明中國的本質就是政治可以干預司法。

黃捷則於社群平台Threads發文提到，入圍即是肯定，她備感榮幸，也代表自己護台有功。與其稱呼台獨打手，不如叫他們護台勇者，而且她提的國安法案很多，不要懷疑其守護台灣的決心，「趕快把我列為台獨頑固份子」。

台獨 吳思瑤 國台辦

延伸閱讀

質疑韓國瑜畏罪潛逃 柯建銘：立院已赤化、全都在賣台

國台辦設舉報專欄追責台獨打手 民眾黨：無助兩岸和平

國台辦曝接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列

民進黨團控立院昨會議無效 議場前排班要求韓國瑜說明

相關新聞

柯文哲持續血尿恐急性腎損傷 陳佩琪緊急申請就醫住院

台北地方法院審理京華城容積弊案，傳出台北市前市長柯文哲健康亮紅燈，柯文哲妻子陳佩琪預計提出緊急就醫需求，協助就醫避免病情...

影／國民黨赴高演講傳抗議人帶「斃命物品」 陳其邁：政治性言論應受高度保障

國民黨高雄市黨部今晚7點將在鳳山五甲龍成宮舉辦「頭家不爽，全民站出來」政策宣講會，立委柯志恩、謝龍介、前立委鄭麗文、民眾...

立委抨擊NCC委員會議停擺：假訊息滿天飛也無法處理

NCC（國家通訊傳播委員會）代理主委陳崇樹今日赴立法院進行業務概況報告，各黨派委員憂心，NCC委員會停擺之後，假訊息、不...

川普對進口汽車祭25%關稅 政院：有跨部會因應方案

美國總統川普宣布對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅，新制將於4月2日生效。行政院發言人李慧芝今天指出，我國...

綠質疑立院25日院會無效 行文韓國瑜召開朝野協商

立法院會25日在表定開會時間結束後，通過由藍白立委提案，將反廢死及反戒嚴公投案逕付二讀。繼昨天質疑違法會議、非法表決，要...

賴清德、盧秀燕難得同台 賴曝光兩人電梯談話

光田綜合醫院沙鹿向上院區今開幕，賴清德總統、台中市長盧秀燕罕見同台亮相，兩人雖先後上台致詞，過程中兩度擦身、互相點名，但全程零互動，不過，賴總統在致詞時特別提到兩人在電梯裡的對話。盧秀燕在賴總統抵達及離開時，都親自迎接及歡送。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。