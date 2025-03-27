遭國台辦列台獨打手 吳思瑤：代表我做對事說對話

中國大陸國台辦官網昨天上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，被舉報的人員包括民進黨立委吳思瑤等人。吳思瑤今天受訪說，這代表她做對很多事、說對很多話，說出中共不敢面對的真相。

針對「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，國台辦發言人陳斌華26日表示，被舉報人員包括內政部長劉世芳，以及民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、台獨網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，之所以能被國台辦列為追殺的黑名單，一定是因為她做對很多事、說對很多話，更說出中共不敢面對的真相，她會持續努力做對的事、說對的話，就算中國再將她列為其他幾10個黑名單，「我都沒在怕」。

吳思瑤指出，她同時也被國民黨列為頭號眼中釘、被國民黨惡罷及亂罷，但這都不會影響她的問政專業及對台北市北投、天母的付出，如果下次榮登台獨頑固份子的話，「我請點心、飲料」。

媒體追問，北檢檢察官也被列為台獨打手。吳思瑤說，中國把不喜歡的人視為眼中釘，這也凸顯中國想要長臂管轄，想要製造可以干擾台灣內政的情形，更想把手伸進台灣的法治，政治意圖非常清楚。

吳思瑤表示，台灣是言論自由及主權獨立的國家，公正獨立辦案的檢察官，其中有人因為偵辦前民眾黨主席柯文哲的案件，就要被國台辦追殺、列為黑名單，這就證明中國的本質就是政治可以干預司法。

黃捷則於社群平台Threads發文提到，入圍即是肯定，她備感榮幸，也代表自己護台有功。與其稱呼台獨打手，不如叫他們護台勇者，而且她提的國安法案很多，不要懷疑其守護台灣的決心，「趕快把我列為台獨頑固份子」。